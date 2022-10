Zeichen des Klimawandels: Schon wieder Eichelmast im Spessart

Gut 40 Bürgerinnen und Bürger sind in Rothenbuch erschienen für den Startschuss und die Einweisung für das Eichensammeln. "Das sind nochmal mehr Sammler als vor zwei Jahren", freut sich der Leiter des Forstbetriebs Rothenbuch, Florian Vogel. Mit Eimern und Gummistiefeln ausgestattet holen sich die Sammlerinnen und Sammler am Treffpunkt auch die Säcke ab, in denen die Eicheln später abgegeben und gewogen werden. Einige machen das schon seit ihrer Kindheit, wie Raimund Saal aus Weibersbrunn: "Ich bin 65 Jahre alt und war schon mit meinen Eltern zum Eichelnsammeln im Wald. Ich mach das, damit wir weiter schöne Bäume im Spessart haben und das Geld ist natürlich ein schönes Beibrot."

Aufwandsentschädigung für Sammler

125 Euro Aufwandsentschädigung pro Zentner Eicheln zahlt der Forstbetrieb Rothenbuch an die Sammlerinnen und Sammler. Die Aktion läuft bis Mitte November. Auf die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger ist der Forstbetrieb auch personell angewiesen. Es ist schon die dritte Eichelmast innerhalb der vergangenen sechs Jahre. Früher gab es nur alle zehn Jahre ein Mastjahr.

Hier lesen Sie mehr zu: Trockenheit: Forstwirtschaft vor neuen Herausforderungen

Trockenstress bei Eichen sorgt für mehr Saatgut

Trockenheit und Hitze lösen die sogenannte Fruktifizierung der Bäume aus. "Das ist schon ein Zeichen dafür, dass es den Eichen nicht so gut geht, er fruktifiziert, will sich fortpflanzen, die Art erhalten", erklärt Florian Vogel. Das Ganze betrachte man in der Forstwirtschaft mit Sorge, aber auch mit etwas Freude. "Die Eiche ist der Baum, den wir im Klimawandel brauchen, und den wir nachziehen wollen. Denn die Eiche gehört zu den Bäumen, die tief wurzelt und immer noch Wasser erschließen kann, wo andere Bäume gar nicht mehr rankommen." Je häufiger die Eichen fruktifizieren, desto besser für das Einsammeln des Saatguts.

Eicheln aus Rothenbuch für ganz Bayern

Bei der letzten Eichelmast 2020 konnten in Rothenbuch 750 Zentner gesammelt werden, berichtet Vogel. Durch das gute Ergebnis habe man auch Eicheln an den Rest Bayerns abgeben können. Gleichzeitig war es auch genug, um im Pflanzgarten der Bayerischen Staatsforsten in Bindlach bei Bayreuth kleine Eichensetzlinge zu ziehen, die auch der Wiederaufforstung dienen.

Spessart: 15 Hektar sollen mit Eichen begründet werden

Der Forstbetriebsleiter hofft, dass es dieses Jahr genauso viele Eicheln gibt. Weil die Trockenheit bei Fichte und Kiefer besonders zugeschlagen hat, sollen die Verluste dieser Bäume durch das Säen von Eicheln aufgefüllt werden. Laut Vogel geht es um rund 15 Hektar Waldfläche alleine im Spessart. Dafür würden etwa 250 Zentner Eicheln benötigt, so Vogel.