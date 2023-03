"Zeichen der Anerkennung": Kostenlose E-Autos für Pflegekräfte

Pflegemangel in Bayern

Die personelle Situation in der Pflege ist seit langem angespannt. Bis 2030 werden bayernweit knapp 150.000 Pflegekräfte benötigt – Studien zufolge werden dann allerdings zehntausende Pflegekräfte fehlen. Aktionen, wie jene des Klinikums Aschaffenburg-Alzenau sorgen vorerst lediglich für eine Verlagerung der Pflegekräfte. Geschäftsführer Lehotzki sieht darin aber auch eine Chance, wenn Pflegekräfte besonders jüngeren Menschen zufrieden von ihrem Beruf erzählen.

Mehr Wertschätzung für Pflege-Arbeit

Laut Klinik-Sprecherin Annika Hollmann werden in den nächsten Wochen täglich zehn Autos ausgeliefert. 90 Prozent der Pflegekräfte hätten das Angebot bisher in Anspruch genommen, darunter auch Sina Ballweg. Sie ist seit ihrer Ausbildung vor 20 Jahren am Klinikum und freut sich über das "schöne Zeichen der Anerkennung für die Berufsgruppe". Zudem habe sie seit vergangenem Jahr eine Fotovoltaik-Anlage und könne ihr Auto so laden. Dafür gibt es eine monatliche Pauschale von 70 Euro. Außerdem soll es bis Ende April 50 Ladesäulen auf dem Klinikgelände geben.

Für Hupe steht nach seiner ersten Fahrt fest: "Das ist ein tolles Projekt, um uns die Arbeit ein bisschen zu verbessern und auch, um sie wertzuschätzen." Eine Wertschätzung, die es immer noch zu selten gebe.