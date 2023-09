Zehntausende feierten bei BR-Festivals in Marktredwitz

BAYERN 1 Summer of Music Festival: Kim Wilde rockt Oberfranken

Genau so fantastisch wie am Vortag war auch die Stimmung am Samstag, als BAYERN 1 Morgenmoderator Marcus Fahn die Festival-Fans bei strahlendem Sonnenschein zum BAYERN 1 Summer of Music Festival in Marktredwitz begrüßte. Stilecht im Look des Jahrzehnts von Walkman und Zauberwürfel beeindruckte er besonders mit seinem frisch erlernten Moonwalk. Zum Start der größten 80er-Party des Freistaats heizte die BAYERN 1 Band den Besucherinnen und Besuchern auf dem bereits am Nachmittag bestens gefüllten Angerplatz kräftig ein. Dann der nächste Höhepunkt: 80er-Ikone Kim Wilde spielte einen Mega-Hit nach dem anderen, darunter "Cambodia", "You keep me hangin‘ on" und "Kids in America".

Noch lauter wurde der Jubel beim Auftritt der legendären Spider Murphy Gang, von deren "Überdosis Rock’n’Roll" die Fans direkt mitgerissen wurden. Mit "Skandal im Sperrbezirk", "Schickeria" und "Mir san a bayerische Band" rockte das Publikum bis in die Nacht, und tanzte anschließend direkt weiter zum Disco-Sound der BAYERN 1 DJs.