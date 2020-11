Zehntausende Euro veruntreut: Ermittlungen gegen Kirchenpfleger

Ein ehemalige Kirchenpfleger der evangelischen Kirchengemeinde Mistelgau-Glashütten im Landkreis Bayreuth soll Gelder veruntreut haben. Wie die Staatsanwaltschaft Bayreuth am Montag mitteilte, werde gegen den Mann ermittelt.

Er stehe unter Verdacht, über mehrere Jahre hinweg Geld von den Konten der Kirchengemeinde überwiesen und abgehoben zu haben. Der Mann soll die Kirche so um mehrere zehntausend Euro gebracht haben.

Verdächtiger ist ein Wiederholungstäter

Nach Informationen des BR handelt es sich um einen früheren Gemeinderat und Wiederholungstäter. Bereits im vergangenen Jahr war der hauptberuflich als Finanzberater tätige Mann zu einer Bewährungsstrafe verurteilt worden, weil er Kunden um mehr als 80.000 Euro geprellt haben soll. In zahlreichen Ehrenämtern war der Mann zudem als Kassier tätig.

Kirchenvorstand wendet sich an die Gemeinde

In einem Schreiben an die Gemeinde erklärt der Kirchenvorstand, dass alle erforderlichen Schritte zur Aufklärung des Falls in die Wege geleitet worden seien. So habe man Anzeige erstattet, die Kirchenleitung informiert und eine außerordentliche Rechnungsprüfung durch die Landeskirchenstelle Ansbach in Auftrag gegeben.