Zehntausende Besucher zum Regensburger Bürgerfest erwartet

Zum Regensburger Bürgerfest werden am Wochenende wieder Zehntausende Besucher erwartet. Von Freitagnachmittag bis Sonntagabend verwandeln sich viele Straßen, Gassen und Plätze der Regensburger Altstadt und von Stadtamhof zu einer großen zusammenhängenden Feierfläche.

Tausende wirken am Programm mit

Los geht es am Freitag um 17 Uhr mit den ersten Konzerten. Bis Sonntag bietet das Bürgerfest dann ein umfangreiches Kultur-, Musik-, Gastro- und Familienprogramm, zu dem nach Angaben der Stadt mehrere Tausend Mitwirkende beitragen.

"Dahoam is dahoam"-Darsteller auf BR-Bühne

Auch der Bayerische Rundfunk ist auf dem Bürgerfest vertreten. Auf der BR-Bühne in Stadtamhof spielt am Freitagabend ab 20 Uhr die Bayern1-Band. Am Samstag begrüßt Bayern1-Moderator Rüdiger Nowak ab 14:30 Uhr unter anderem Darstellerinnen der BR Fernsehen-Serie "Dahoam is dahoam" auf der Bühne.