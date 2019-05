Am Vormittag überreicht Ministerpräsident Markus Söder die Medaille bei einer Feierstunde in der Münchner Residenz. Kenan ist in diesem Jahr der jüngste Empfänger der Auszeichnung. Es gehöre viel Mut dazu, sich selbst in Gefahr zu bringen, um anderen Menschen das Leben zu retten, lobte Söder. Das verdiene den größten Respekt.

Der Hinterreifen brannte

Ende März hatte Kenan mit seiner zweijährigen Schwester im Auto auf seine Mutter gewartet, die ihre drittes Kind in einem Kindergarten abgab. Plötzlich bemerkte der Junge Rauch. Als der Viertklässler aus dem Auto steig brannte der Hinterreifen. Er versuchte sofort seine kleine Schwester in Kindersitz abzuschnallen, kämpfte mit dem Gurtverschluss.

«Der wollte nicht aufgehen. Normalerweise machen das meine Eltern. Man muss den mit beiden Daumen gleichzeitig drücken. Plötzlich sprang er dann doch auf», sagt Kenan.

Er holte seine Schwester aus dem Auto, beide Kinder blieben unverletzt. Der Wagen brannte völlig aus.

«Ich dachte in dem Moment nur an meine Schwester, weil sie mir sehr wichtig ist. Ich liebe meine Schwester“ so Kenan heute.

Kenan will einmal Polizist werden

Wochen später lud der türkische Generalkonsul in Nürnberg, Yavuz Kül, Kenan ein und verlieh ihm eine Auszeichnung. Die Polizeiinspektion Nürnberg-Ost gratulierte ihm zu seinem zehnten Geburtstag mit einer "Superheld"-Urkunde. Außerdem durfte Kenan einen ganzen Tag lang hautnah die Arbeit der Beamten erleben. Er durfte bei einem Einsatz der Hundestaffel dabei sein - und bei einer Streifenfahrt mit dem Polizeiboot auf dem Main-Donau-Kanal sogar am Steuer sitzen. Von Beruf will Kenan nach eigenen Angaben Polizist werden - am liebsten in einer Spezialeinheit. Zunächst aber steht die Schule an. Das Ziel des Zehnjährigen ist ein Platz in einer der begehrten Leistungssportklassen der Nürnberger Bertolt-Brecht-Schule.