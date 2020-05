Zehn Zentner Fliegerbombe in Nürnberg erfolgreich entschärft

Es ist die zweite Fliegerbombe, die innerhalb einer Woche auf derselben Baustelle in der Bruneckerstraße im Nürnberger Süden gefunden wurde. Dieses Mal handelte es sich um eine 500 Kilogramm schwere US-amerikanische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg. Am vergangenen Montag musste Sprengmeister Michael Weiß bereits eine 125 Kilogramm schwere Bombe entschärfen.

2.700 Anwohner und Anwohnerinnen von Evakuierung betroffen

Wegen der Größe der Fliegerbombe musste dieses Mal ein Radius von 500 Metern um den Fundort am Hasenbuck evakuiert werden, betroffen waren 2.700 Anwohner und Anwohnerinnen, zudem vier Kindertagesstätten, sie blieben geschlossen. Die Evakuierung und Entschärfung wurde auf Donnerstagmorgen verlegt.

Da die Bombe auf einer freien Fläche lag, wurde die Fundstelle zunächst durch zwei Reihen Container, gefüllt mit Wasserbehältern, und mit Sand gefüllten Mulden abgesichert. Die Straßen um das Evakuierungsgebiet wurden abgesperrt. Ab 8.00 Uhr begannen die EInsatzkräfte damit begonnen, die entsprechende Zone zu räumen.

Wegen Corona: "Hygiene-Officer" eingesetzt

Wegen der Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus wurde ein sogenannter "Hygiene-Officer" eingesetzt, der sich darum kümmerte, dass ein entsprechendes Sicherheitskonzept eingehalten wurde. So trugen alle Einsatzkräfte Mund-Nasen-Schutz, desinfizierten sich häufig die Hände und hielten einen Mindestabstand ein, auch als sie die Anwohner aus ihren Wohnungen begleiteten. Insgesamt waren heute 361 Kräfte von Feuerwehr, THW, Polizei und Rettungsdiensten im Einsatz und der Rettungsdienst musste 26 Krankentransporte durchführen.

106 Personen, sechs Hunde und eine Schildkröte

Für die betroffenen AnwohnerInnen hatte die Stadt Nürnberg einen Busshuttle-Service zur Sammelstelle in der nahe gelegenen Nürnberger Meistersingerhalle eingerichtet. Dort trafen 106 Personen, sechs Hunde und eine Schildkröte ein, so die Stadt. Sie können nun wieder in ihre Wohnungen zurück.

Beeinträchtigt war während der Arbeiten zudem der U-Bahn-Verkehr der U1 aus und nach Langwasser. Die gesperrten Straßen sind mittlerweile wieder für den Verkehr freigegeben.