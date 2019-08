Zehn Wochen Baustelle: B299 bei Neumarkt wird dreispurig

Die B299 südlich von Neumarkt in der Oberpfalz wird dreispurig. Dafür muss in einem ersten Bauabschnitt die 1,3 Kilometer lange Strecke von Neumarkt nach Sengenthal ab Montag (26.08.) gesperrt werden.

Umleitungen bis Ende Oktober

Zehn Wochen, bis voraussichtlich Ende Oktober, wird der Verkehr Richtung Berching umgeleitet, teilt das Staatliche Bauamt Regensburg mit. Die Kosten von 1,1 Millionen Euro trägt der Bund. Grund des Ausbaus ist der zunehmende Verkehr und die Erhöhung der Verkehrssicherheit, so das Bauamt.

Die B299 ist eine wichtige Verkehrsader in Otbayern: Sie verbindet unter anderem die Städte Neumarkt in der Oberpfalz mit Neustadt an der Donau und Landshut.