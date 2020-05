Zehn Storchenpaare nisten auf Kirchheimer Baukran

Eigentlich sind Störche Einzelbrüter. Hier treten sie aber als Team auf und holen gemeinsam Futter. In Kirchheim hatten die Tiere schon vor Jahren begonnen, immer mehr Nester auf den Kran zu bauen.

Eine der größten Storchenkolonien in Bayern

Der zuständigen Baufirma wurde vor allem der Kot der Tiere irgendwann zu viel, also verlagerte sie den Standort des Krans und baute diesen auf zehn Nistplätze aus. Die Tiere nahmen die neue Anlage an und seitdem gibt es in Kirchheim eine der größten Storchenkolonien in Bayern.