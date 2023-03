Zehn-Punkte-Katalog: SPD fordert "Mainfränkischen Wasserplan"

Durch heiße Sommer mit wenig Niederschlag gerät das Grundwasser der Region mehr und mehr in Gefahr. Deshalb fordert die Würzburger SPD jetzt einen "mainfränkischen Wasserplan". Konkreter Anlass ist der Weltwassertag am 22. März. Der Landtagsabgeordnete Volkmar Halbleib und der Vorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion in Würzburg Alexander Kolbow haben dafür gemeinsam einen Zehn-Punkte-Katalog mit konkreten Forderungen ausgearbeitet und vorgelegt.

Forderung nach Wassermanagement in Bergtheimer Mulde

Laut dem Würzburger SPD-Büro fordern die beiden unter anderem ein Niedrigwassermanagement für die wasserarme Bergtheimer Mulde. So soll in Zukunft die tatsächliche Wasser-Entnahme genau kontrolliert werden und Beschränkungen eingeführt und konsequent umgesetzt werden. Außerdem werden klare Bedingungen für die Wasserentnahme aus dem Main gefordert. Darüber hinaus sollen die Trinkwasserquellen im Würzburger Westen konsequent geschützt werden.

SPD regt Einführung des "Wassercents" im Freistaat an

Eine weitere Idee der SPD ist der sogenannte "Wassercent". "Bayern gehört zu den wenigen Bundesländern, die keinen Wassercent erheben, obwohl dies von der durch die Staatsregierung eingesetzten Expertenkommission eindeutig empfohlen wird. Die kostenlose Entnahme von Grundwasser insbesondere für gewerbliche und private Nutzung muss aufgrund der Grundwasserprobleme endlich der Vergangenheit angehören", sagt Kolbow. Konkret soll mit dieser Forderung die kostenlose Nutzung von Grundwasser für gewerbliche und private Zwecke eingeschränkt werden.

Vereinbarkeit von Landwirtschaft und Trinkwasserschutz gefordert

Weitere Punkte des "mainfränkischen Wasserplans" sind etwa die bessere Verzahnung von Landwirtschaftspolitik und Trinkwasserschutz, klare Schutzinstrumente und Maßnahmen zum Trinkwasserschutz und die Neuaufstellung der Wasserhaltung. Außerdem macht der Katalog auf die Probleme bei der bisherigen Entwässerungsstrategie aufmerksam. Demnach sei sowohl die Bodenbewirtschaftung im ländlichen Raum wie auch die Wasserführung in der Stadt kontraproduktiv. Nötig sei "ein eindeutiger Rahmen, ob und in welchem Umfang z.B. Nutzwasser aus der Regenrückhaltung oder gereinigtes Abwasser aus kommunalen Kläranlagen für die Bewässerung von Grünflächen, Sportplätzen oder landwirtschaftlichen Flächen genutzt werden können", heißt es von der SPD.

Ziel: Zentrum für Angewandte Klimaforschung in Würzburg

Eine weitere Forderungen ist außerdem die Stärkung der wasserwirtschaftlichen Expertise in der Region durch das Wiedereinrichten des Wasserwirtschaftsamts in Würzburg. Zuletzt fordern Halbleib und Kolbow in ihrem Katalog die Gründung eines Zentrums für Angewandte Klimaforschung (WueZAK) gemeinsam mit der Uni Würzburg, der THWS und weiteren Kooperationspartnern. Dadurch könne man langfristig an dem Problem forschen und Zukunftslösungen erarbeiten.