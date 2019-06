vor 33 Minuten

Zehn Polizeistreifen stoppen bewaffneten Autofahrer

Mehrere Polizeistreifen haben einen bewaffneten Autofahrer in Unterfranken gestoppt. Der 35-Jährige hatte mit einer CO2-Waffe in Aschaffenburg auf einen anderen Autofahrer gezielt. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.