Zehn Kinder: Homeschooling extrem in der Großfamilie

Davon können alle Eltern ein Lied singen: Kindergarten und Krippe sind zu, die Schulen ebenfalls. Das bedeutet Kinderbetreuung daheim und Homeschooling. Besonders mit kleineren Kindern stellt das viele vor eine Herausforderung. Auch Familie Neufeld aus Neugablonz muss den Heimunterricht managen – und das mit zehn Kindern.

Opa und Oma springen ein

Der Schultag beginnt damit, dass die Kleinsten der zehn Kinder aus dem Haus müssen. Opa und Oma übernehmen die drei Jüngsten und verlassen das Haus, denn sonst wäre der Heimunterricht für die anderen nicht möglich, sagt Mutter Anastasia Neufeld: "Die erste Woche war sehr anstrengend. Da musste man sich richtig reinarbeiten. Inzwischen sind wir so weit, dass wir uns so dran gewöhnt haben, dass es Alltag bei uns ist."

Fünf Schulkinder unter einem Dach

Während die drei großen Kinder schon vor dem Computer sitzen, wird das Esszimmer in Windeseile zur Grundschule umgebaut. Zwei Minuten Zeit bleiben, zum Tisch abräumen, Schulsachen herrichten und loslegen. Die zwei Grundschüler im Esszimmer, drei Realschüler im ersten und im zweiten Stock und dann noch die zwei Vorschulkinder – so sieht der Schulalltag unter dem Dach der Neufelds zurzeit aus. Nur wenn sich jeder an den strikten Zeitplan hält, funktioniert der Heimunterricht für alle.

Mutter, Lehrerin, Schulleiterin und Computerfachfrau in einer Person

Seit Wochen ist Anastasia Neufeld nicht nur Mutter, sondern auch Lehrerin und Schulleiterin in einer Person. Der Unterricht daheim ist schon ein bisschen anstrengend, sagt Anastasias elfjährige Tochter Ruth. "Aber wenn ich Hilfe brauche, kann ich zu ihr gehen und dann hilft sie mir auch."

Großfamilie muss technisch aufrüsten

Online-Unterricht bei den Großen, Videokonferenzen auch bei den Kleinen – für Anastasia Neufeld bringt das eine ganz neue Rolle mit sich: Die gelernte Bankkauffrau wird zur Computer-Fachfrau. Und technisch musste die Familie aufrüsten: "Wir hatten davor nur zwei Laptops. Und da haben Papa und Mama bei eBay halt noch zwei gekauft", erzählt der zwölfjährige Markus. "Jetzt haben wir vier Laptops und einen Computer. Und über die machen wir das jetzt."

Großfamilie schützt vor Einsamkeit im Lockdown

Möglich ist der Heimunterricht nur, weil Mutter Anastasia Neufeld in Elternzeit ist. Jetzt auch noch Homeoffice? Das wäre für sie undenkbar: "Da bewundere ich wieder die Mütter, die vielleicht nur zwei Kinder haben aber dazu noch ihre Arbeit. Wenn ich an Homeoffice denke und kleine Kinder – ich weiß nicht, wie das die anderen schaffen." Einen entscheidenden Vorteil hat das Homeschooling in der Großfamilie allerdings: Einsam ist auch in Zeiten des Lockdowns hier keiner.