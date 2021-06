Zehn-Kilometer-Stau nach Hitze-Verzögerung auf A3-Baustelle

Mit mehrstündiger Verspätung ist am Montagmorgen eine baustellenbedingte Teilsperrung der A3 bei Regensburg aufgehoben worden. Wegen Asphaltierungsarbeiten konnte das ganze Wochenende über die A3 in Richtung Nürnberg auf einer Länge von sieben Kilometern nur einspurig befahren werden. Ursprünglich sollte die Sperrung am Montagmorgen um 5 Uhr, noch vor Beginn des Berufsverkehrs, aufgehoben werden. Wegen der Hitze dauerte es dann jedoch länger, bis die frische Asphaltdecke abgekühlt war. An der Baustelle bildeten sich dann am Montagmorgen Staus und stockender Verkehr auf einer Länge von rund zehn Kilometern. Gegen 8.15 Uhr konnte die zweite Fahrspur wieder freigegeben werden.

Nächste Teilsperrung Anfang Juli

Die nächste Teilsperrung auf diesem Autobahnabschnitt ist nach Auskunft der Autobahn-Niederlassung Südbayern je nach Wetterlage für das erste Juli-Wochenende geplant. Dann sollen die Fahrbahnen in Fahrtrichtung Passau asphaltiert werden.

Bauarbeiten bis 2024

Die A3 wird zwischen Regensburg und Rosenhof auf einer Länge von 15 Kilometern sechsspurig ausgebaut. Die Baumaßnahmen haben im Februar 2018 begonnen und dauern voraussichtlich bis ins Jahr 2024. Die Kosten für das Gesamtprojekt sind auf rund 270 Millionen Euro veranschlagt.