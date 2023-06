Zehn Jahre Würzburger Biobank

Über 800.000 menschliche Proben – Blut, Körperflüssigkeiten und Gewebe – lagern in der Würzburger Biobank. Wissenschaftler können auf das Material zugreifen und so schneller neue Therapien entwickeln. In großen Behältern herrschen Temperaturen von bis zu 185 Grad Minus. Ein Stromausfall hätte fatale Folgen für die Forschung. Deshalb ist die Anlage mit mehreren Aggregaten abgesichert. Der Vorteil der extremen Temperaturen: Die Zellen verändern sich nicht und werden bei Bedarf wieder zum Leben erweckt. So können Experten auf die Werte der Vergangenheit schauen, Krankheiten besser verstehen und Therapien entwickeln.

Herzinsuffizienz ein Schwerpunkt der Würzburger Biomedizin

In Würzburg wird beispielsweise intensiv an der Herzschwäche geforscht. Fast vier Millionen Menschen leiden allein in Deutschland daran. Die Würzburger Experten untersuchen die Frühformen und konnten feststellen, dass besonders viele junge Frauen betroffen sind. Auch für die Covid-Forschung benötigen die Experten Proben der Würzburger Biobank.

Hoffnung aus der Kälte

Nur wenn Patientinnen und Patienten zustimmen werden Proben eingelagert. Lediglich ein Zahlencode verrät die Zuordnung zur Person. Nicht der einzelne Spender, sondern vor allem die Allgemeinheit soll von den Ergebnissen profitieren. Eine Ethikkommission überwacht, dass die Proben nur für wissenschaftliche Untersuchungen verwendet werden. Nicht der einzelne Spender, sondern vor allem die Allgemeinheit profitiert von den wissenschaftlichen Ergebnissen.

Tag der offenen Tür

In Würzburg wurde 2013 die erste akademische Biobank in Bayern eröffnet. Mit einem Symposium wird das Jubiläum am 23. Juni gefeiert. Zudem gibt es einen Tag der offenen Tür am kältesten Ort Würzburgs am 24. Juni. Nach zehn Jahren stößt die Einrichtung an ihre Grenzen. Ein Anbau ist geplant. So sollen bis 2025 zusätzliche Kapazitäten für eine Millionen Proben in Würzburg geschaffen werden.