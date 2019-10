Zehn Jahre therapeutische Hilfe für Sexual- und Gewaltstraftäter

2009 wurde zunächst die Fachambulanz für Sexualstraftäter eröffnet, die Praxis für Gewaltstraftäter kam vor vier Jahren dazu.

Die vom Bayerischen Staatsministerium der Justiz und der Stadtmission gemeinsam ausgerichtete Feier wird im Justizpalast des Oberlandesgerichtes Nürnberg stattfinden. Neben Justizminister Georg Eisenreich (CSU) werden viele Fachleute aus der sozialpädagogischen und therapeutischen Arbeit mit Straffälligen sowie Gäste aus der Landes- und Kommunalpolitik erwartet.

Notwendige Anlaufstelle

Die Psychologin Claudia Schwarze leitet die Fachambulanz von Beginn an. In einer Pressemitteilung der Stadtmission betont sie, dass diese spezifische Anlaufstelle dringend notwendig war, um Menschen zu unterstützen, die bei anderen Beratungsstellen oder Therapeuten nicht angemessen behandelt werden konnten.

Laut wissenschaftlichen Studien haben ambulante Therapien wie in Nürnberg die Rückfallrate von sexuell übergriffig gewordenen Menschen um 26 Prozent gesenkt. In zehn Jahren konnte die Stadtmission Nürnberg 170 Straftätern helfen. Mindestens 200 weitere begannen zumindest mit der Behandlung oder ließen sich an andere Hilfeprogramme vermitteln, so die Stadtmission. Die Einrichtung in Nürnberg ist eine von drei Psychotherapeutischen Fachambulanzen in Bayern.

Schützende Prävention

Ziel der Fachambulanz ist es, das von Menschen ausgehende Gefährdungspotential für Sexual- oder Gewaltdelikte zu reduzieren. Die dort arbeitenden Psychologinnen und Psychologen sowie Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen versuchen den Betroffenen zu helfen, riskante Entwicklungen frühzeitig zu erkennen und darauf zu reagieren. Auf diese Weise sollen die Betroffenen dabei unterstützt werden, straffrei zu leben. Gleichzeitig werde die Allgemeinheit vor erneuten Straftaten geschützt, heißt es auf der Webseite der Stadtmission.

Finanziert wird die Therapie und Nachsorge in der Psychotherapeutischen Fachambulanz im Rahmen einer Projektförderung durch das Bayerische Staatsministerium der Justiz.