Zehn Jahre nach Fukushima: Woher kommt die Energie?

Bis Ende 2022 wird das letzte Atomkraftwerk Isar 2 bei Niederaichbach im Landkreis Landshut abgeschaltet. Die Energiewende läuft nun seit mehr als zehn Jahren. Erneuerbare Energien sind weiter auf dem Vormarsch. Die Bevölkerung akzeptiert Wind- und Solarparks immer mehr. Nach Einschätzung des Regensburger Energieexperten Michael Sterner werden erneuerbare Energien dennoch zu wenig genutzt.

Derzeit 30 Prozent des Stroms aus Kernenergie

Im Jahr 2011 wurde rund die Hälfte des Stroms in Bayern aus Kernenergie erzeugt. Inzwischen sind es nur noch 30 Prozent. Der in Bayern produzierte Strom stammt aus unterschiedlichen Quellen. Neben der Kernenergie werden 13 Prozent des Stroms aus Erdgas und 3 Prozent aus Kohle gewonnen. Erdöl spielt praktisch keine Rolle. Die erneuerbaren Energieträger haben 2019 mit insgesamt 52 Prozent zur Bruttostromerzeugung in Bayern beigetragen, heißt es auf der Seite der Bayerischen Staatsregierung.

Akzeptanz für erneuerbare Energien steigt

In den letzten Jahren ist die Akzeptanz in der Bevölkerung für erneuerbare Energien gestiegen. "Sobald es konkret wird und genaue Baupläne vorliegen wird es dennoch schwieriger", sagt Christoph Markl-Meider von der Firma Ostwind aus Regensburg. Die Erfahrung zeige, dass es immer wieder Gegenstimmen gibt, sobald ein Windpark vor die eigene Haustüre gesetzt werden soll. Das führt dann auch immer wieder zu Bürgerbegehren.

Der Bau der Wald-Windkraftanlage Schiederhof bei Wiesenfelden im Landkreis Straubing-Bogen kam in der Öffentlichkeit aber sehr gut an. Vor allem im Netz gab es laut Markl-Meider großes Interesse am Bau des Windparks im Wald. Die Gemeinde setzte sich sehr für erneuerbare Energien ein.

Auch in den Kommunen spüre man stetig wachsende Offenheit gegenüber Wind- und Solarparks. Vor allem seit der letzten Kommunalwahl hat es einen Generationenwechsel gegeben. Die Kommunen würden immer häufiger auf erneuerbare Energien setzen, so Markl-Meider.

Potential in Ostbayern "nicht ausreichend genutzt"

Das Potential der erneuerbaren Energien in Bayern wird nach Einschätzung des Regensburger Energieexperten Michael Sterner nicht optimal genutzt. Zwar sei im Fukushima-Jahr 2011 in Bayern noch die Hälfte des Stroms aus Kernkraftwerken gekommen. Es würde aber immer noch zu wenig in Punkto erneuerbare Energien getan. "Es ist so, dass wir auch in Ostbayern Potential, das wir haben, nicht nutzen. Gerade bei der Windenergie haben wir gesetzliche Regelungen, die einiges erschweren."

Deshalb könne man Ressourcen nicht nutzen. Das betreffe vor allem die Windenergie. Für Solarenergie gebe es in Ostbayern immer mehr Flächen, das sei gut, aber auch in diesem Bereich müsse noch mehr getan werden. Mit Blick auf die nächsten Jahre sagte Sterner, der Energiebedarf in allen Lebensbereichen werde steigen. Hier müsse jetzt vorgesorgt werden.

Beispiel Regensburg

Im Stadtgebiet Regensburg und in großen Teilen des Landkreises wird deutlich mehr Strom aus erneuerbaren Energien genutzt, als noch vor zehn Jahren. Im Jahr 2011 lag der Anteil laut dem Stadtwerk Regensburg bei 36 Prozent erneuerbaren Energien, inzwischen liegt er mit 62 Prozent doppelt so hoch.

Die REWAG speist nach eigenen Angaben nur noch 8 Prozent Atomstrom ein.