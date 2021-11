Zehn Jahre nach Ende des NSU-Terrors: Immer noch offene Fragen

Hinterbliebene fordern zweiten NSU-Untersuchungsausschuss

Zwar gab es in Bayern den Versuch, das staatliche Versagen mit einem NSU-Untersuchungsausschuss des Landtags aufzuarbeiten. Dieser kam aber sehr früh – zu einem Zeitpunkt, als vieles, was heute bekannt ist, noch nicht auf dem Tisch lag. Etwa der Fall eines Neonazis aus Zwickau, der zugleich Spitzel des Verfassungsschutzes war. Es gibt den begründeten Verdacht, dass dieser Spitzel für die NSU-Mörder das Fahrzeug angemietet hatte, mit dem sie am 29. August 2001 nach München gefahren waren, um Habil Kılıç in seinem Gemüseladen in München-Ramersdorf zu ermorden – das zweite Münchner NSU-Opfer. Hinterbliebene der NSU-Opfer fordern schon seit Jahren einen zweiten NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern.

NSU-Prozess war für viele eine Enttäuschung

Der Prozess vor dem Münchner Oberlandesgericht war für die meisten Hinterbliebenen jedenfalls eine große Enttäuschung. Viele ihrer Fragen wurden nicht beantwortet – oder erst gar nicht gestellt. Beate Zschäpe erhielt zwar die Höchststrafe; einige Terror-Unterstützer kamen aber mit sehr niedrigen Strafen davon und konnten – teils unter dem Jubel ihrer Nazi-Kameraden – den Gerichtssaal als freie Männer verlassen. Auch von den vielen als Zeugen geladenen Polizisten und Geheimdienstlern waren die Hinterbliebenen enttäuscht. Kaum jemand hat sich entschuldigt, kaum einer hat Fehler zugegeben. Ein leitender Ermittler des Münchner Polizeipräsidiums sagte im Gerichtssaal, er würde alles wieder genauso machen.

Rechtsextremismus größte Bedrohung für die Sicherheit

Immerhin wird die große Gefahr durch Rechtsterrorismus und Neonazi-Gewalt inzwischen nicht mehr kleingeredet oder abgestritten. Rechtsextremismus ist aktuell die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland, sagen inzwischen auch Innenminister und Geheimdienstchefs. In den vergangenen Jahren gab es in Deutschland mehrere rechtsextreme Anschläge, bei denen insgesamt mehr Menschen ermordet wurden, als durch den NSU: die Anschläge in Hanau und in Halle, der Mord am Kasseler CDU-Politiker Walter Lübcke oder auch der Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München.