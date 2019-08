Zehn Jahre nach der Arcandor-Insolvenz

Die Insolvenz von Arcandor gilt als eine der größten Pleiten in der Wirtschaftsgeschichte Deutschlands. Anfang 2009 wird deutlich, dass der Arcandor-Konzern in echten Schwierigkeiten steckt, die Forderung nach einer Staatsbürgschaft wird laut. 650 Millionen Euro aus Steuergeldern sollten Arcandor retten. Doch als die Bundesregierung am 8. Juni 2009 den Antrag des Unternehmens auf Hilfen aus dem sogenannten „Deutschlandfonds“ ablehnt, gab es für die Manager einen Tag später nur noch den Schritt zum Insolvenzgericht.

Mehr als 4.000 Arbeitslose im Raum Nürnberg

Der Handels- und Touristikkonzern setzt damit das größte Insolvenzverfahren in Gang, das es in der Bundesrepublik jemals gegeben hat. Zehntausende Arbeitsplätze waren in Gefahr. Mehr als 4.000 Mitarbeiter in der Region Nürnberg-Fürth verloren alleine durch die Quelle-Insolvenz ihren Job.

Viele Gläubiger gingen leer aus

Ein Jahr danach waren immer noch 1.300 Menschen der Quelle auf Arbeitssuche. Viele suchten plötzlich kleinere Wohnungen. Der Markt mit 2- und 3-Zimmer-Angeboten war leergefegt. Tausende Arcandor-Gläubiger blieben auf ihren Forderungen sitzen, es ging um Ausfälle in Milliardenhöhe. Während Karstadt an den Investor Nicolas Berggruen verkauft wurde, gab es für Quelle keine Rettung. Nur die Quelle-Markenrechte gingen an die Otto-Gruppe.