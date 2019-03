Zehn Jahre Informationsstelle gegen Extremismus

Sie versteht sich als Schnittstelle zwischen den Sicherheitsbehörden, wie Polizei und Verfassungsschutz und den zahlreichen sozialen, gesellschaftlichen und kirchlichen Initiativen, die Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus. Ihr Schwerpunkt: Umfassende Informationen zu liefern im Umgang mit Rechtsextremismus, aber auch mit Anhängern der Reichsbürgerbewegung, islamfeindlicher Gruppierungen und der linksextremen Szene.

Umgang mit rechten "Bürgerwehren"

Vor zehn Jahren wurde sie gegründet - größte Herausforderung und gleichzeitig größter Erfolg der vergangenen zehn Jahre ist laut Christoph Dauser, dem Leiter der Informationsstelle, ein eigens erstellter Leitfaden zum Umgang mit rechtsextremen Bewegungen im Umfeld von Asylbewerberunterkünften. Betroffene Kommunen bekommen hier konkrete Hilfestellungen – beispielsweise für den Fall, dass plötzlich rechte Gruppierungen massiv bei der örtlichen Bürgerversammlung auftreten, um die Anwohner aufzuwiegeln. Oder neu gegründete Bürgerwehren rechte Tendenzen entwickeln.

Zahlreiche Aussteiger begleitet

Auch Szene-Aussteiger werden bei der Informationsstelle langfristig betreut. In über 100 Fällen konnten die Mitarbeiter den Ausstieg erfolgreich begleiten. Ebenso wichtig: die Prävention. Dafür bietet die Informationsstelle unter anderem Workshops und Vorträge an Schulen und Hochschulen an. Hauptsitz für die insgesamt 21 Mitarbeiter der Informationsstelle ist München, seit 2016 gibt es zudem eine Dienststelle in Nürnberg. Die Mitarbeiter rekrutieren sich aus Polizei und Bayerischem Verfassungsschutz.