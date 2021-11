Zehn Jahre Gefängnis wegen Zwangsprostitution und Missbrauch

Am Landgericht in Schweinfurt ist am Mittwoch ein 62-jähriger Mann unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 54 Fällen, Vergewaltigung in zwei Fällen, sexueller Nötigung, Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung in zwei Fällen und Besitzes kinderpornographischer Schriften zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt worden. Außerdem wurden Speichermedien eingezogen, entschied das Gericht.

Langjähriges Opfer: Stieftochter und spätere Ehefrau

Der Mann hatte ab dem Jahr 2000 in Schweinfurt seine 1992 geborene Stieftochter sexuell missbraucht und später zur Prostitution gezwungen. Zum Zeitpunkt des sexuellen Missbrauchs war sie zwischen 7 und 13 Jahre alt. Vor ihrem 15. und bis zum 17. Lebensjahr soll er das Mädchen zur Prostitution genötigt haben. Er soll der Jugendlichen gesagt haben, dass er sonst kein Geld für Klassenfahrten oder für ihren Führerschein habe. Später hat er seine Stieftochter geheiratet und sie in der Ehe vergewaltigt und körperlich gequält. Weiterhin hat der Mann zwei weitere Mädchen sexuell missbraucht.