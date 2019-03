Hilfe beim Ausstieg aus dem radikalen Milieu

April 2015 – Horst Herbert, Bürgermeister der unterfränkischen Gemeinde Kolitzheim bekommt per Telefon einen beunruhigenden Hinweis, "dass die rechtsextremistische Partei 'Die Rechte' in Stammheim in einem leer stehenden Gasthaus ihre Parteizentrale mit patriotischem Zentrum eröffnen wollen".

Im Ortsteil Stammheim befindet sich ein militärgeschichtliches Museum, der Bürgermeister hat Angst, dass seine Gemeinde die neue Heimstätte von Neonazis werden könnte:

"Wenn dort eine Parteizentrale eingerichtet wird, wenn dort Schulungsräume eingerichtet werden, wenn dort Übernachtungen stattfinden von 'Rechtsextremisten, die unter Polizeibeobachtung stehen: Ich habe ja dann erlebt, wie groß der Kreis an Sicherheitskräften war. Das war für uns natürlich schon eine schwierige Materie. Für mich auch in besonderer Weise, weil ich darauf in keinster Weise vorbereitet war."

Herbert schließt sich kurz mit den örtlichen Vereinen und Parteien, schmiedet ein Bündnis, das den Neonazis bei drei ihrer Aufmärsche kenntlich macht, dass die neue Parteizentrale in Stammheim vom Großteil der Bürger nicht erwünscht ist. Durchgehend beraten wird der Bürgermeister bei seinem Vorgehen damals von der Bayerische Informationsstelle gegen Extremismus, kurz Bige.

379 Kommunen-Beratungsfälle in zehn Jahren

Am Ende konnte die Gemeinde durch eine Nutzungsuntersagung des Gebäudes und einen Umbau des Gasthauses zu einem neuen Mietshaus die Hauseigentümerin auf ihre Seite ziehen und die Rechtsextremisten vertreiben. Nur ein Fall von insgesamt 379, bei denen die Informationsstelle gegen Extremismus in den vergangenen zehn Jahren eine Kommune im Umgang mit Rechts- oder Linksradikalen beraten hat. Meist geht es um rechtsradikale Konzerte oder Demos, um den Ankauf von Immobilien oder Hetzkampagnen gegen geplante Asylunterkünfte.

Zwischen Verfassungsschutz und Polizei

Die Bige arbeitet als Schnittstelle zwischen Verfassungsschutz und Polizei, seit zehn Jahren macht sie Präventionsworkshops an Schulen, klärt Gemeinden, Gefängnisse und Polizeistellen auf über die Gefahren des Rechts- und des Linksextremismus, sowie über Islamfeindlichkeit. Wie umgehen mit Extremisten? Eine schwierige Herausforderung für Bürgermeister, Lehrer und Eltern, sagt der Präsident des bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz, Burkhard Körner:

"Der Rechtsextremismus derzeit entgrenzt zunehmend. Wir haben sehr viele Gruppierungen, die kein geschlossenes rechtsradikales Weltbild haben, sondern Ideologiefragmente transportieren, die dem Rechtsextremismus entsprungen sind, die nicht sofort als Rechtsextremismus zu erkennen sind."

Auf der einen Seite die Präventionsstelle Islamismus, auf der anderen Seite die Bige für Rechts- und Linksextremismus, so ist der Staat gut aufgestellt und beobachtet alle Seiten gleich intensiv, sagt Petra Platzgummer-Martin, Abteilungsleiterin für Verfassungsschutz und Cybersicherheit im Innenministerium:

"Die Konfrontation Rechts-Links schaukelt sich häufig gegenseitig hoch bei bestimmten Themen oder Sie haben Terroranschläge, es gibt Gegenreaktionen von entsprechenden Extremisten. Man kann also nicht trennen und man kann nicht isoliert betrachten, sondern auch die Präventionsarbeit muss häufig anlassbezogen und phänomenübergreifend sein."

Einschüchterungen und Bedrohungen

Das Aussteigerprogramm für Extremisten wurde auch bei der heutigen Feierstunde der Informationsstelle noch einmal hervorgehoben. Mehr als 100 Personen konnten in den vergangenen zehn Jahren aus dem radikalen Milieu erfolgreich herausgelotst werden. Ein Weg, der für die Betroffenen oft schwierig ist, sagt die designierte neue Leiterin der Behörde Daniela Marckmann. Denn der Weg raus aus einer Gruppierung, besonders einer rechtsextremen, sei mit Einschüchterungen und Bedrohungen verbunden. Das Aussteigerprogramm gehe hierbei den Weg mit und sei auch für die Eltern da:

"Es ist ja nicht so, dass man zur Polizei geht, man zeigt jemanden an, und der wandert dann die nächsten zehn Jahre ins Gefängnis, sondern es geht ja genau darum: Das kommt mir komisch vor, der hat vielleicht komische neue Freunde, ich habe da irgendwas auf dem Handy gesehen, muss ich mir da Sorgen machen als Vater oder Mutter? Und der Vorteil von Bige ist ja dann, dass es sagen kann: Ist vielleicht nicht besonders schön, wenn er das macht, aber Du brauchst Dir noch keine Sorgen machen oder umgekehrt, dass man eben sagen kann: Doch, da scheint es einen Freundeskreis zu geben, in den er abrutscht, da muss man aufpassen."

Mit der Verbreitung von Hassbotschaften über das Internet sei die Herausforderung noch größer geworden, sagt die neue Chefin der Bige. Von Anfangs sechs Mitarbeitern arbeiten nun 20 in Nürnberg und München. Die Informationsstelle gegen Extremismus wird auch in Zukunft gebraucht, da sind sich die Sicherheitsexperten und viele Betroffene einig. Denn Prävention könne es nicht genug geben.