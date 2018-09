Zehn Goldene Regeln und viele Tipps für die Wiesn 2018

Wer sich nicht auskennt und keinen Plan hat von der Wiesn, kann sich schon mal verlaufen: 34,5 Hektar ist das Festgelände des Oktoberfestes groß. 556 Betriebe bieten ihre Dienstleistungen und Produkte auf der Wiesn an, darunter 148 zum Essen und Trinken, 163 Schausteller und 234 Marktkaufleute. Aber auch eine Wiesn-Post gibt es. Insgesamt gehen 13.000 Menschen auf dem Oktoberfest einer bezahlten, registrierten Arbeit nach.

Kein Plan von der Wiesn? Wir helfen

Kein Plan von der Wiesn? Doch, HIER. Da finden Sie auch das Sevicezentrum mit Erster Hilfe, Wickel- und Stillraum, Polizei und Fundbüro - nahe der Bavaria im Bermudadreieck von Schottenhamel-, Paulaner- Winzerer Fähndl- und dem Schützenzelt. Und damit Sie auch sonst nicht untergehen im Meer der Besucher, hier zehn Goldene Regeln für die Wiesn.

Zehn Goldene Regeln für die Wiesn

1. Kommen Sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Sie finden keine Parkplätze in der Nähe, und es gibt außerdem rund um die Wiesn Straßensperrungen. Alle U-Bahnhöfe rund um das Oktoberfet sind übrigens barrierefrei: U4/U5: Theresienwiese, Schwanthalerhöhe, U3/U6: Goetheplatz und Poccistraße sowie S-Bahn: Hackerbrücke. Die Stadt empfiehlt außerdem noch den Heimeranplatz (S-Bahn und U4/U5) für die Anreise; aber dafür muss man schon gut zu Fuß sein, weil der ein Stück weit ab vom Schuss liegt.

2. Lieben Sie den großen Trubel? Dann sollten Sie keinen Freitagabend und Samstag auf der Wiesn verpassen! Dann trinkt und feiert die Welt in München. Wer es ruhiger mag, kann schon mittags zum Essen 'naus auf die Wiesn. Während der Woche ist es nachmittags recht gemütlich und auch abends lässt es sich aushalten.

3. Lassen Sie Rucksäcke und größere Taschen daheim. Mitgebrachte Taschen und Rucksäcke dürfen nicht größer als 20 mal 15 mal 10 Zentimetern sein.

4. Verboten sind auf dem Oktoberfest außerdem Gassprühdosen, ätzende Substanzen, Glasflaschen, Trachtenmesser, Hirschfänger, und alles, was zum Stoßen und Stechen verwendet werden kann.

5. Kinder unter sechs Jahren dürfen auch in Begleitung Erwachsener nach 20 Uhr nicht mehr im Bierzelt sein. Unter 16 Jahren dürfen Kinder ab 20 Uhr nur noch in Begleitung eines Erziehungsberechtigten auf der Wiesn sein. Kinderwagen sind auf dem Festgelände Sonntag bis Freitag nur bis 18 Uhr erlaubt, an Samstagen und am "Tag der deutschen Einheit" sind sie auf der Wiesn generell und komplett verboten, Buggys aber sind erlaubt. Sie werden allerdings von Sicherheitsleuten untersucht.

6. Die Wiesn ist groß. Empfohlen wird gutes Schuhwerk, am besten auch rutschsicher. Flip-Flops oder Ballerinas sind ungeeignet. Schuhe mit Stoffanteil können nach dem Wiesnbesuch schon mal so aussehen und riechen wie die Pfützen dort.

7. Man muss es sagen: Im Paradies darf man bleiben, aber die Wiesn muss man verlassen. Zwischen 1.30 Uhr und 9 Uhr ist der Aufenthalt auf der Festwiese verboten. Noch nicht einmal in den Schiffschaukeln darf man sich schlafen legen.

8. Beim Heimgehen bitte nicht in Gärten, Straßen und an Hauswände und Autos urinieren oder Schlimmeres. Diese Regel gilt unabhängig davon, was und wie viel sie vorher getrunken haben. Die Anwohner werden es Ihnen danken!

9. Auch wenn Sie gut ausschauen wollen auf der Wiesn und ein tolles Dirndl anziehen wollen: Wenn Sie ein besonders wertvolles Dirndl haben, dann lassen Sie es im Schrank - es könnte nämlich arg ramponiert werden. Oder ziehen Sie es halt doch an. Man lebt nur einmal - wer weiß, wen man trifft. Fürs Flirten auf der Wiesn haben wir übrigens Extra-Tipps.

10. Nehmen Sie nicht zu viel Geld mit auf die Wiesn. Es gibt hier nicht nur unzählige Möglichkeiten, viel Geld auszugeben, sondern auch viel Geld zu verlieren. Geldbörsen werden liegengelassen, fliegen im Karussell raus, werden von Dieben aus Hosen- und Handtaschen gefingert.

Geklaut wird viel, zum Beispiel 81.000 Maßkrüge im Jahr 2017. Im Wiesn-Fundbüro wurden letztes Jahr 510,70 Euro Bargeld und 660 Geldbeutel abgegeben, aber auch eine Kinderlederhose, zwei Paar Stöckelschuhe und ein Attest mit Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung für die gesamte Dauer der Wiesn. Dieses Attest sollten Sie also besser auch gleich daheim lassen.

Das sind die neuen Fahrgeschäfte auf dem Oktoberfest

Als besondere Attraktionen machen dieses Jahr diese Fahrgeschäfte von sich reden:

Das "Chaos Pendel" lässt den Adrenalinspiegel in Sekundenschnelle in die Höhe schnellen. Zwei Kabinen mit je acht Fahrgästen drehen sich wie ein Propeller im Kreis und um sich selbst. Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 80 Kilometern pro Stunde kommen in 42 Metern Höhe völlig unterschiedliche und auch unerwartete schlangenartige Bewegungen zustande. Enorme Kräfte von 4,5 G wirken dabei auf die Gäste - auch auf die Wirbelsäule und den Magen.

Ob man einsteigt, sollte man sich auch beim Überkopffahrgeschäft "Predator" überlegen. An zwei hydraulisch hochfahrenden Masten sind zehn Gondeln montiert, der sich in variablem Tempo drehen. Bei Erreichen von 15 Metern Höhe dreht sich der Gondelkreis und überschlägt sich, bis die Fahrgäste schließlich kopfüber sind.

Die "Wellenflieger" steigen als nagelneues Karussell erstmals auf der Wiesn gen Himmel – aufwendig beleuchtet.

Das "Dschungelcamp" verspricht auf drei Etagen mit über 200 Metern Laufstrecke mit Hindernissen Abenteuer pur. Den Besucher erwarten auch einige "Dschungelprüfungen", die natürlich Überraschungen sein sollen und daher nicht vorab verraten werden.

Traditionelle Fahrgeschäfte wie das "Teufelsrad oder die "Krinoline" sind nur auf der Wiesn anzutreffen, ebenso wie das Varieté Schichtl.

Wiesn wie anno dazumal

Auf dem südlichen Teil der Theresienwiese ist auch dieses Jahr wieder die Oide Wiesn. Dort laden das "Herzkasperlzelt und das Volkssängerzelt zum Nacherleben der Wiesn von früher ein. Letzteres hat den namen "Zur Schönheitskönigin" - in Anlehnung an das unvergessliche Lied der Münchner Volkssängerin Bally Prell.

Ein Museumszelt auf der Oidn Wiesn ist der Geschichte der Schaustellerei gewidmet. Die diesjährige Sonderausstellung dort widmet sich dem "Gross-Schauunternehmer" Carl Gabriel (1857-1931), einer Oktoberfest-Legende, der bekannt war für seine Völkerschauen, aber auch das Teufelsrad und das Hippodrom auf die Wiesn holte.

Nach zwei Jahren Pause feiert im Museumszelt auch das "Humoristische Velodrom" mit seinen Scherzrädern ein Comeback. Erstmalig gibt es einen Museumsgarten im Freien auf der Wiesn - in Hörweite der wunderbaren alten Jahrmarktsorgeln.

Daneben präsentiert die Oide Wiesn Marionettentheater, Volksfestattraktionen und Fahrgeschäfte von anno dazumal - alle jeweils zum Sonderpreis von einem Euro. Die Oide Wiesn ist täglich von 10 bis 22.30 Uhr geöffnet und kostet 3 Euro Eintritt. Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Für Kinder und Familien gibt es auch auf der "großen" Wiesn an den beiden Dienstagen der Wiesnzeit (25.09. und 02.10. ) zwei Familientage mit billigeren Preisen.

Bier erst ab Samstagmittag, 12.00 Uhr

Das Bier wird auf der Wiesn am Samstag, dem Eröffnungstag erst ab 12.00 Uhr ausgeschenkt, wenn der OB sein "Ozapft is!" gerufen und dem Ministerpräsidenten die erste Mass gereicht hat. Ab 9.00 können Sie sich aber schon in den Zelten tummeln und ab 10 Uhr Limo, Wasser und kleine Gerichte kaufen.

Die "Käfer Wies'n Schänke" und "Kufflers Weinzelt" bleiben täglich bis 1.00 Uhr nachts geöffnet, Ende des Ausschanks und Musikschluss sind aber um 0.30 Uhr. Die Fahrgeschäfte stellen zwischen 23.30 und 0.00 Uhr ihren Betrieb ein.

Der Bierpreis schwankt zwischen 10,70 Euro und 11,50 Euro.