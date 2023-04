Zehn Euro pro Kasten? Augsburger Brauer fordert höheres Pfand

Wenn Sebastian Priller über den Hof der Augsburger Brauerei Riegele läuft, glaubt man kaum, dass es hier ein Problem gibt. Meterhoch stapelt sich das Leergut. Doch immer öfter fehlen Pfandflaschen, Getränkekisten werden leer aus dem Handel zurückgeliefert, beklagt der Brauerei-Chef. "Leider Gottes haben wir im Jahr mehr als 100.000 Kisten, die so zurückkommen", sagt Priller und hebt ein leeres Tragerl vom Stapel. "Und manchmal sind sie auch nur halb voll." Das Pfand sei schlicht zu niedrig, lautet seine Diagnose. Es fehle der Anreiz zur Rückgabe.

Priller geht es ums Geld - und um die Umwelt

Jede Flasche, die nicht zurückkommt, muss Priller derzeit teuer nachkaufen. Ein Millionenschaden. Denn durch die Energiekrise seien die Preise für neue Glasflaschen nochmal deutlich angestiegen, sagt der Brauerei-Chef, der natürlich zunächst an seinen Betrieb denkt. Doch es geht ihm auch um den Grundgedanken des Mehrweg-Systems: "Es geht um die Ökologie, um Nachhaltigkeit. Eine Mehrwegflasche sollte mindestens 50-mal wiederbefüllt werden. Aber wenn das Leergut nicht zurückkommt, kann ich das nicht mehr machen." Priller fordert deshalb, das übliche Pfand für Bierflaschen von acht Cent auf 25 Cent anzuheben. Nur so gebe es wieder einen Anreiz für Kunden, die Pfandflaschen auch wirklich zurückzubringen.

"Acht Cent interessieren gar keinen mehr"

Hat der Brauer Recht? Sind den Kunden die acht Cent Pfand egal? Nachfrage auf dem Parkplatz eines Augsburger Getränkemarktes. "Auf die Glasflaschen verzichte ich, die schmeiß ich weg", sagt eine Frau, als sie Getränkekisten in ihren Kleinwagen lädt. Keine Einzelmeinung, so der Chef des Marktes: "Samstagfrüh oder am Montagfrüh liegen hier im Gras überall die Glasflaschen rum. Wegen acht Cent gibt keiner mehr die Flaschen zurück. Das interessiert gar keinen mehr, habe ich das Gefühl. Die werden einfach weggeschmissen."

Der Bundesverband der Brauer betont, dass die Rückgabequoten noch immer hoch seien. Und es stellt sich die Frage, wie die Kunden ein höheres Pfand aufnehmen würden. Im Fall von Riegele könnten künftig für eine Kiste Bier oder Spezi immerhin bis zu zehn Euro Pfand anfallen. Um es kurz zu machen: In dem Augsburger Getränkemarkt kommt Prillers Idee gut an. Man bekomme das Geld ja zurück und vielleicht würden so wieder mehr Menschen ihre Glasflaschen zurückbringen, lautet der Tenor unter den Kunden.

Warum ein Stichtag Probleme bereiten könnte

Auch unter den Brauereien ist man sich weitgehend einig, dass das Pfandsystem für Gasflaschen reformiert werden muss. Das ginge sogar ohne die Politik, denn die Branche kann ihre Pfandsätze selbst bestimmen. Doch beim Wie geht der Streit los. Denn für eine Pfanderhöhung bräuchte es einen Stichtag. Das würde bedeuten: Vor dem Stichtag müssen Kunden acht Cent Pfand auslegen, nach dem Stichtag würden sie für die gleiche Flasche aber 25 Cent zurückbekommen. Das wäre dreimal mehr als ausgelegt. Prillers Idee würde die Branche so rund 680 Millionen Euro kosten, mahnt der Bundesverband an.

Für Priller kein Argument: "Ich hätte einmal Mehrkosten, aber langfristig rechnet sich das Ganze. Denn ich habe einen höheren Pfanderlös, den ich dann nutzen kann, um Flaschen nachzukaufen." Und zwar anders als jetzt beinahe kostendeckend, rechnet Priller vor. Der Verband der Privaten Brauer in Bayern unterstützt den Augsburger Vorstoß. Ein höheres Pfand sei "unbedingt nötig". Die bestehende Regel sei besonders für kleine und mittelständische Brauereien eine Belastung.

Bierkästen, die geschreddert werden

Was Priller bereits erreicht hat: Die Branche diskutiert über seinen Vorstoß. Und die Öffentlichkeit erfährt etwas über die seltsamen Blüten, die das bestehende Pfandsystem treibt. Ist die Rücklieferung für eine Getränkekiste zu weit, kann es schon mal lohnender sein, das Tragerl zu schreddern und das Plastikgranulat zu verkaufen, anstatt das Pfand zu kassieren. Dann muss Riegele Chef Priller nicht nur Flaschen nachkaufen, sondern auch noch die Bierkiste dafür.