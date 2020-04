Zehn Corona-Tote in Pflegeheim in Au im Landkreis Freising

Alle zehn in einem Pflegeheim in Au in Hallertau verstorbenen Bewohner waren laut Landratsamt Freising über 65 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. In dem Pflegeheim in Au habe sich die Situation verschärft, mittlerweile sei auch ein bisher geschützter Bereich betroffen.

Viele Infizierte trotz Schutzmaßnahmen

Wie es zu den Infektionen kommen konnte, ist offenbar unklar. Christine Setzepfandt vom Gesundheitsamt Freising betonte bei einer Pressekonferenz am Gründonnerstag, dass das Personal in dem Auer Pflegeheim immer vollständige Schutzkleidung anlege, selbst in den nicht betroffenen Bereichen des Heims würden Schutzkittel, FFP2-Maske und Schutzvisier getragen.

In dem Heim waren laut Gesundheitsamt am Gründonnerstag 35 Bewohner positiv getestet worden, acht weitere positiv Getestete befinden sich in verschiedenen Kliniken.

Alle Entwicklungen zum Coronavirus in Oberbayern finden Sie hier.

Pflegeheimbewohner aus Moosburg ziehen ins Hotel

Weitere Pflegeheime seien im Landkreis bisher nicht vom Coronavirus betroffen. Um die Pflegeheime zu entlasten und dort Platz für Isolierstationen zu schaffen, waren am Dienstag aus einem Moosburger Seniorenheim sechs nicht erkrankte Bewohner in ein barrierefreies Hotel in Eching umgezogen.

Am Gründonnerstag meldete das Landratsamt Freising 774 Fälle von Covid-19 im Landkreis Freising, 383 Menschen sind von der Erkrankung wieder genesen.