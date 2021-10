Zeckenbiss: Ski-Ass Christian Neureuther wochenlang in Klinik

Der ehemalige Ski-Rennläufer Christian Neureuther ist nach einem Zeckenbiss schwer erkrankt. Sechs Wochen lag er wegen Hirnhautentzündung im Krankenhaus. Inzwischen ist er wieder gesund.

Beim Holzhacken von Zecke erwischt

Am "Sonntags-Stammtisch" im BR Fernsehen berichtete er von der Infektion. "Ich habe es gar nicht gemerkt", sagte Neureuther. Bereits im Sommer wurde der 72-Jährige beim Holzhacken im Wald von einer Zecke gebissen und infizierte sich mit Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). Die Zecke sei aber wieder abgefallen.

Mit fortschreitender Hirnhautentzündung kamen jedoch immer mehr Symptome hinzu. "Ich bin schwächer geworden, konnte die Treppen nicht mehr hoch gehen, dann wird dir schwindlig, Kopfweh, und dann bist du ziemlich schnell im Krankenhaus", so Neureuther. Dort lag er zunächst auf der Intensivstation, denn eine schwere Hirnhautentzündung kann lebensgefährlich sein.

Neureuther: Lassen Sie sich impfen!

Neureuther appellierte am "Sonntags-Stammtisch" an die Zuschauer, sich gegen FSME impfen zu lassen. "Das Wichtigste ist, nicht so schlampig zu sein wie ich", sagte er. "Die Impfung hilft sehr gut." Er selbst habe aber die Auffrischungsimpfung vergessen und sei deshalb erkrankt. Am Sonntag, 17. Oktober, war er zum ersten Mal seit Monaten wieder live im Fernsehen zu sehen, er ist einer der Stammgäste am "Sonntags-Stammtisch".