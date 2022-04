Zecken-Zeit: So schützen Sie Ihr Haustier

Zecken sind von März bis Juni und von September bis November besonders aktiv. Weil der Winter sehr mild war, haben sie diesmal in großer Zahl überlebt, vermuten Experten, weshalb sie von besonders vielen Blutsaugern in diesem Jahr ausgehen. Ausgesprochen gern setzen Zecken sich in das Fell von Haustieren, weshalb Tierbesitzer vorbeugen sollten.

Tierärztin: "Das wichtigste ist die Prophylaxe"

Damit es gar nicht erst zum Zeckenbiss kommt, empfiehlt die Chamer Tierärztin Martina Löffelmann Haustieren einer Zeckenprophylaxe zu unterziehen. Laut der Tierärztin kann diese Prophylaxe ganz unterschiedlich aussehen: "Es gibt verschiedene Wirkstoffe und es gibt verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Vom Halsband bis hin zu Tropfen, die man auf die Haut aufträgt. Oder auch Tabletten." Die Ärztin empfiehlt, auf die Inhaltsstoffe zu achten. Zeckenabwehrend seien nur alle permethrinhaltigen Wirkstoffe.

Was tun, wenn der Zeckenkopf steckenbleibt?

Wer dennoch eine Zecke bei seinem Haustier entdeckt, sollte das Fell einigermaßen freilegen und mit einer Zeckenzange oder einem Zeckenhaken die Zecke entfernen. Sollte der Kopf des Insekts beim Entfernen in der Haut des Tieres stecken bleiben, sei das halb so schlimm, sagt Martina Löffelmann: "Das ist wie wenn Sie sich einen Schiefer unter die Haut ziehen. Das wächst mit der Haut raus. Das kann sich natürlich ein bisschen entzünden, deswegen da nochmal Desinfektionsspray drauf. Der Zeckenkopf an sich ist aber nichts, was Erreger überträgt."

Hunde anfälliger als Katzen

Ein Zeckenbiss kann vor allem für den Hund gefährlich werden. Katzen erkranken seltener an durch Zecken übertragenen Krankheiten. Hier gibt es nur vereinzelte Borreliose-Berichte. Während Hunde gegen Borreliose geimpft werden können, gibt es laut Löffelmann gegen andere Infektionen wie beispielsweise Anaplasmose oder auch FSME keine Impfungen. "Da hilft auch nur die Abwehr der Zecken", so die Tierärztin.

Zecken springen nicht von Tier auf Mensch über

Angst, dass die Zecke beim Streicheln des Haustiers auf den Menschen überspringt, müssen Haustierbesitzer nicht haben: "Weil die Zecke eine Blutmahlzeit macht, sich abfallen lässt, aushungert und dann wieder zum Essen geht", so die Tierärztin aus Cham. Möglich sei nur, dass Hund und Katze noch nicht angebissene Zecken von draußen reintragen und diese beim Streicheln auf den Menschen krabbeln.

Löffelmann empfiehlt deshalb, Hunde nach dem Gassi gehen und Katzen nach dem Streunern in diesen Monaten ganz genau auf Zecken zu untersuchen. Gerade an den warmen Stellen würden sich die kleinen Tiere besonders gerne aufhalten.