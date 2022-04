Warum die Zecken-Saison in diesem Jahr bereits begonnen hat

Mehr 150 Exemplare hat Zeckenforscher und Arzt Gerhard Dobler in einer Stunde in Münchner Parks gefunden. Im Frühjahr sind die Blutsauger besonders hungrig und aktiv. Die Zeckenzahl wird in den nächsten Wochen explodieren, vermutet der Experte. Am Universitätsklinikum Nürnberg musste Neurologe Frank Erbguth in diesem Jahr, so früh wie nie, den ersten schweren Borreliosefall behandeln.

Zum Artikel: "So entfernen Sie Zecken richtig"

Aufklärung ist wichtig

Christine Brüstel, selbst Borreliose-Betroffene aus Rohrbach, hat die Hallertauer Borreliose-Selbsthilfegruppe gegründet. Sie will damit aufklären und für Aufmerksamkeit werben. Denn bis jetzt wüssten viele Menschen nicht, dass sich die Bakterien ohne rechtzeitige Behandlung im Körper einnisten und Auslöser für chronische Gelenk-, Muskel- und Kopfschmerzen sein könnten, erklärt Bürstel. Sobald sich um eine Einstichstelle ein roter Kreis, die sogenannte Wanderröte bilde, sollten Betroffene einen Arzt aufsuchen, denn dann sei rasch eine Antibiotikatherapie nötig.

Gefahr infektiöser Zeckenstiche

Im Einzelfall könne durch Zecken übertragene FSME und Borreliose sogar tödlich enden. Darum sei Vorbeugung, zum Beispiel mit langer Kleidung und Zeckenschutzmitteln sinnvoll. Außerdem lohne sich nach längerem Aufenthalt in der Natur eine Zeckenkontrolle am ganzen Körper, bei Erwachsenen wie bei Kindern.

Vor allem hinter Ohren, am Kopf, in der Achsel, im Genitalbereich und in der Pofalte, aber auch zwischen Fingern und Zehen ist die Haut dünn und gut durchblutet. Weil es mehrere Stunden dauert, bis Zecken sich festsetzen und mit dem Stich FSME oder Borreliose übertragen, sinkt die Infektionsgefahr, je früher sie entfernt werden. Das gehe einfach mit einer Zeckenkarte oder -zange, so Apotheker Maximilian Lernbecher aus Dachau. Wer es nicht alleine tun möchte, kann sich Hilfe beim Arzt oder in der Apotheke holen.

Klimawandel erhöht die Zeckenaktivität

Die Blutsauger profitieren vom Klimawandel. Sie sind schon ab etwa sieben Grad aktiv und die milderen Temperaturen im Winter machen es ihnen leicht, sich auszubreiten. Auch das Verschwinden zusammenhängender Waldflächen begünstige ihre Vermehrung, beobachtet Zeckenforscher Dobler.

Er hat in diesem Jahr an verschiedenen Orten in Bayern bereits einige hundert heimische Holzböcke eingesammelt. Inzwischen kann er aber auch Exoten finden, wie die tropische Riesenzecke Hyalomma, die Auwaldzecke oder Jagdzecken aus dem Mittelmeerraum. Sie verfolgen ihre Opfer sogar, statt sich wie der heimische Holzbock "nur" von Büschen oder hohem Gras abstreifen zu lassen. Im Frühling heimkehrende Zugvögel bringen solche neuen Arten aus dem Süden und Osten mit.