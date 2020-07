Zauneidechsen - Sammeln vor dem Neubau

Biologe Stefan Böhm hat den Blick fest auf den grasbewachsenen Boden gerichtet. Fast hätte er sie gehabt, die kleine Zauneidechse, doch sie hat sich schon wieder versteckt. Das Fangen ist keine leichte Aufgabe. Mindestens zwei Duzend der Reptilien sollte Stefan Böhm mit seinen Kolleginnen Franziska Steinhauser und Jasmin Hirling in diesem Sommer erwischen. Dazu haben sie Eimer und große Schwämme dabei.

Fangtechnik mit Schwamm und Eimer

"Der Schwamm ist sehr elastisch und trotzdem fest genug, damit man die Tiere – sobald man sie entdeckt – mit einer schnellen Bewegung fixiert, an den Boden drückt und dann kann man sie mit der Hand unter dem Schwamm rausholen“, erklärt Böhm die Technik.

1.000 Wohnungen sollen in Illertissen gebaut werden

Auf dem brachliegenden Gelände in Illertissen sollen Wohnungen für rund 1.000 Einwohner entstehen. Der Wohnraum ist knapp, die Stadt will eigentlich so schnell wie möglich bauen. Doch erst müssen die Eidechsen weg. Die Stadt musste letztes Jahr erst Büsche roden und heuer sogar Bäume fällen, damit sich die Tiere nicht verstecken. Ein Zaun soll jetzt noch verhindern, dass neue Eidechsen vom Bahndamm wieder auf das Baugebiet wandern. Verständnis für den Artenschutz ist schon da, sagt Florian Schilling, bei der Stadt für Bauangelegenheiten zuständig, "aber irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man sagen muss: Jetzt muss langsam fertig sein, damit wir hier irgendwann Wohnungen errichten können.“

Zauneidechsen stehen unter Artenschutz

Zauneidechsen stehen unter strengem Artenschutz. Also müssen die Tierchen möglichst schnell umgesiedelt werden. Franziska Steinhauser, Jasmin Hirling und Stefan Böhm suchen weiter. sie können das Raschelgeräusch der Eidechsen inzwischen gut von dem der Mäuse unterscheiden. Und dann ist da wieder eine. "Also das ist eine männliche Zauneidechse. Das sieht man an der grünen Farbe. Die Männchen sind eher Grün gefärbt, die Weibchen braun-grau", erklärt Jasmin Hirling.

Die gefundenen Eidechsen fahren sie auf eine Wiese am Stadtrand. Dort setzen sie die Reptilien auf eigens für sie vorgesehene Steine. Gebaut werden darf dann erst, wenn die Biologen ein paar Tage hintereinander keine Zauneidechsen mehr finden.