Zauberkunst und Live-Musik: Ansbacher Altstadtfest startet

Los geht es heute um 18 Uhr mit dem Bieranstich auf dem Martin-Luther-Platz. An fünf Tagen gibt es in der Altstadt Live-Musik, Straßenkunst und jede Menge Kulinarisches aus Franken und der Welt, so die Sprecherin weiter.

"Für Vereine, Künstlerinnen und Künstler sowie Gastronomie und Fieranten waren die letzten beiden Jahre nicht einfach", sagt Ansbachs Oberbürgermeister Thomas Deffner (CSU). Umso mehr freue es ihn, dass nun dieses beliebte Fest mit vielen Akteuren aus Ansbach wieder auf die Beine gestellt werden könne.

Jonglage, Kindertheater und Zauberkunst

Livemusik werde in der Reitbahn und den zahlreichen Innenhöfen, wie dem Guttendörfer Hof, dem Adlerhof oder dem Nennichshof zu hören sein. Für Kinder gibt es ein Spiel- und Bastelangebot im Hof des Jugendzentrums, Kindertheater mit dem Theater Kopfüber, eine interaktive Playmobilausstellung im BrückenCenter sowie Zauberkunst mit dem magischen Zirkel und Jonglage mit Mister TopFlop.

Am Donnerstag ist Familientag und es wird eine Hüpfburg sowie Kinderschminken angeboten. Am Samstag und Sonntag organisiert der Stadtjugendring einen Kinderflohmarkt in der Pfarrstraße und am Montgelas-Platz. In der Reitbahn klingt das Altstadtfest aus, dort wird für die Kammerspiele Ansbach e.V. die Band „BAF“ ab 19.30 Uhr spielen, so die Sprecherin weiter.

Fest steht erstmals unter Leitung der Stadt Ansbach

Das Ansbacher Altstadtfest findet vom 15. bis 19. Juni statt. Am Mittwoch und Donnerstag ist es bis 23 Uhr, am Freitag und Samstag bis 24 Uhr und am Sonntag bis 19 Uhr geöffnet. Erstmals finde das Fest unter der Leitung der Stadt statt, teilte eine Sprecherin der Stadt Ansbach mit.