Zauberhafte Puppenwelt im Augsburger Maximilianmuseum

Christina von Berlins Augen leuchten auf, wenn sie durch die "Kleinen Welten" im Augsburger Maximilianmuseum spaziert und in eines der sechs Schaufenster blickt. Die Kuratorin deutet auf eine Barockpuppe in edlem Seidengewand: Sie stammt aus dem Jahr 1770 und war einst im Besitz einer Augsburger Familie. Die Puppe ist prächtig ausgestattet und besitzt noch weitere Kleider, ein Nachthemdchen, bestickte Hauben und schicke Schühchen.

Kinder spielen mit Puppen die Erwachsenenwelt nach

Denn schon damals wurde sehr darauf geachtet, Puppen entsprechend der aktuellen Mode zu kleiden, erklärt die Kuratorin. "Es steht beim Spielen in früheren Zeiten immer auch eine pädagogische Absicht dahinter. Kinder sollen ja lernen mit dem, womit sie spielen, wie es in der Erwachsenenwelt zugeht. Und ich muss ja wissen, wie ich mich richtig anziehe. Dann weiß ich es, wenn ich schon bei der Puppe geübt habe", sagt von Berlin.

Jahrhundertealte Exponate rund um Puppen

In diese früheren Welten sollen Besucherinnen und Besucher der Sonderschau im Maximilianmuseum eintauchen. Die gezeigten Exponate sind teils Jahrhunderte alt. Ihnen sieht man an, dass sie gebraucht sind und dass mit ihnen sehr sorgsam gespielt wurde. Aber, sagt Kuratorin von Berlin, gerade das finde sie wunderschön. "Das haucht diesen Objekten reales Leben ein."

Auch mit der Biedermeier-Wohnung oder dem Hut- und Stoffladen in Puppenhausgröße aus der Zeit um 1850 haben mal Kinder gespielt. Maßband, Nadeln und Faden liegen bereit, im Regal schlummern verschiedene Hüte und Stoffe. Kuratorin Christina von Berlin freut sich besonders über einen bunt bestickten Strohhut aus dem Ende des 18. Jahrhunderts – er ist erstaunlich gut erhalten: "Stroh wird brüchig. Man muss also sehr sorgsam mit ihm umgehen. Das ist wirklich das ein phänomenales Stück," schwärmt von Berlin.

Wertvolle Spielzeug-Küche mit vielen Details

Detailreich ist auch eine voll ausgestattete Spielzeug-Küche aus gehobenen Hause von 1790: Kleine Kupferpfännchen hängen an der Wand, Tellerchen und Krüge aus Zinn stehen auf einem Regal, von der Decke baumelt eine Waage. Ein interessanter Einblick in die Vergangenheit, findet die Kuratorin und fügt hinzu: "Mancher ist heute sehr dankbar für eine Spülmaschine. Und alle Annehmlichkeiten, die wir heute so haben, die es natürlich in diesen Küchen so nicht gab."

Kuratorin von Berlin liebt ein eher unscheinbares Exponat in der Spielzeug-Küche: "Ganz besonders putzig ist hinten angelehnt am Herd der kleine Federwisch. Aus solchen Federn, Gänsekielen, hat man tatsächlich Kehrbesen gefertigt. Aber es ist tatsächlich der einzige, den ich so in einer Puppenstube kenne. Ich finde das ganz entzückend."

Corona-Regelungen in Museen bremsen Besucherstrom aus

Noch bis Ende Februar können Besucherinnern und Besuchern durch die "Kleinen Welten" wandeln – und weitere schöne Details entdecken. Die Kuratorin hofft, dass trotz der 2G(plus)-Regeln, die derzeit für Museen gelten, viele Menschen kommen werden. Normalerweise statten der Spielzeugausstellung bis zu 6.000 Menschen einen Besuch ab. Nun aber sei sie schon glücklich, wenn ein paar Hundert kommen, sagt die Kuratorin. Jeden Samstag, bis auf den 1. Januar, führt von Berlin Besucherinnen und Besucher durch die Sonderschau und erzählt alles Wissenswerte über die Puppen und das Zubehör.