Zahngold-Prozess: Bewährungsstrafen für Krematoriumsmitarbeiter

Weil sie sich nach der Einäscherung von Toten am Verkauf von Zahngold und weiteren Edelmetallen bereichert haben, hat das Amtsgericht Augsburg zwei Verantwortliche eines Kemptener Krematoriums zu Bewährungsstrafen verurteilt.

Nach einer Absprache zwischen Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten die zwei Angeklagten die Vorwürfe laut Gericht "vollumfänglich" eingeräumt. Sie sollen Zahngold und Prothesen von Verstorbenen an eine Verwertungsfirma verkauft haben, anstatt sie wie vorgesehen in eine Aschekapsel zu füllen. Dabei haben sie sich nach Ansicht des Gerichts der Steuerhinterziehung und der Störung der Totenruhe in einer unbestimmten Anzahl von Fällen schuldig gemacht.

Erlöse müssen zurückgezahlt werden

Der Geschäftsführer des Krematoriums wurde zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und zehn Monaten verurteilt. Der Betriebswart erhielt eine Freiheitsstrafe von neun Monaten, die ebenfalls zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem müssen sie die Erlöse aus den veräußerten Wertgegenständen zurückzahlen.

Die Gesamtsumme beläuft sich auf gut 1,58 Millionen Euro. Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.