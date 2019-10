Zahngold-Handel im Krematorium – Prozess um Steuerhinterziehung

Der Geschäftsführer des Krematoriums in Kempten und ein Mitarbeiter stehen in Augsburg seit dem Vormittag vor Gericht. Sie sollen Überreste von Verbrennungen wie Zahngold und Prothesen an eine Verwertungsfirma verkauft haben, anstatt sie wie vorgesehen in eine Aschekapsel zu füllen. Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Steuerhinterziehung im Zuge dieser Geschäfte vor.

Anklage: 340.000 Euro Steuern hinterzogen

Der Geschäftsführer und sein Mitarbeiter sollen einen Millionebetrag eingenommen und mit der Steuerhinterziehung zwischen 2014 und 2017 einen Schaden von knapp 340.000 Euro angerichtet haben. In drei der neun Fälle geht die Anklage von einem Steuerschaden von jeweils über 50.000 aus. Das gesetzliche Strafmaß liege zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft, so der der zuständige Richter. Die Ansetzung der Verhandlung am Amtsgericht lässt aber eine Freiheitsstrafe von höchstens vier Jahren erwarten.

Staatsanwaltschaft verzichtet auf weiteren Anklagepunkt

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft wurde in Anbetracht der Schwere der Vorwürfe auf eine weitere Anklage wegen "Störung der Totenruhe" in dem Kemptener Krematorium abgesehen. Allerdings, erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft, werde es in der Verhandlung auch darum gehen, ob den Hinterbliebenen ein Vermögensschaden entstanden ist, der auszugleichen sei.

Ein zweiter Verhandlungstag ist für den 6. November vorgesehen.