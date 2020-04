Zahnarzt in Weidenberg eröffnet Corona-Schwerpunkt-Praxis

Die Zahnarztpraxis Klinkisch in Weidenberg im Landkreis Bayreuth ist jetzt offizielle Schwerpunktpraxis für Quarantäne- und COVID-19-Patienten. Dort werden - nach Absprache mit dem Gesundheitsamt Bayreuth, der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Bayerns (KZVB) und der Bayerischen Landeszahnärztekammer (BLZK) – betreffende Notfallpatienten behandelt.

Aus Not entstanden

Beim gemeinsamen Notdienst mit anderen Zahnarztpraxen wurde dem Ehepaar Klinkisch von verzweifelten Kollegen mitgeteilt, dass keiner so recht wisse, wie mit "Corona-Patienten" umzugehen sei. Eine "nächstgelegene" Anlaufstelle hatte es zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben. Zu der Unsicherheit kamen noch Hilferufe, denn einigen Praxen mangelte es an Schutzausrüstung. So haben Irene und Andreas Klinkisch erst mit Schutzkleidung ausgeholfen und sich dann dazu bereit erklärt, die Corona-Patienten zu übernehmen.

"Die Benennung zur Schwerpunktpraxis ist aus der Situation und Not heraus entstanden und hat uns schon einige reguläre Patienten gekostet. Hier werden wir in den nächsten Wochen medial für Aufklärung sorgen müssen, um eine weitere Panik unter den Patienten zu verhindern." Andreas Klinkisch, Zahnarzt Weidenberg

Voraussetzungen für Schwerpunktpraxis

In Ihrer Praxis haben Irene und Andreas Klinkisch ideale Voraussetzungen, denn es gibt einen Hintereingang und ein Behandlungszimmer, das komplett vom Rest der Praxisräumlichkeiten isoliert werden kann. Hier können nach den regulären Öffnungszeiten "Corona-Notfälle" gesondert behandelt werden. Das heißt, diese Patienten haben keinen Kontakt zu anderen Patienten oder zum restlichen Praxisteam.

Schutz ist oberstes Gebot

Das behandelnde Team ist entsprechend geschützt. Es werden nur die nötigsten Schmerzbehandlungen durchgeführt, bei – wenn möglich – offenen Fenstern. Nach Möglichkeit werden außerdem alle Maßnahmen, die zur sogenannten Aerosolbildung führen (alle Maßnahmen mit wasserkühlenden Systemen) unterlassen, um auch das Team nicht zu gefährden.

Vorgehensweise für Patienten

Bei akuten Zahnproblemen sollen Patienten, die sich in amtlich verordneter Quarantäne befinden (in der Regel ab Testabstrich bei begründetem COVID-19 Verdacht) unbedingt folgendes beachten: Ein Besuch der zahnärztlichen Schwerpunktpraxis ist ausschließlich nach telefonischer oder digitaler Anmeldung möglich. Es wird immer ein fester Termin vergeben. Behandelt werden ausschließlich starke Schmerzen und Notfälle, die keinen Behandlungsaufschub zulassen.

Hilfe für andere Zahnarztpraxen

Zahnärzte in Oberfranken, die in ihrer Praxis nicht mehr über die notwendige persönliche Schutzausrüstung verfügen, können Patienten mit Symptomen an die Weidenberger Praxis verweisen. Sollte ein Zahnarzt oder das Personal in einer Praxis selbst zu den Risikogruppen zählen und es gibt Bedenken bei der Behandlung dieser Patientengruppe, können sich die Betroffenen ebenfalls an das Ehepaar Klinkisch wenden.

Erreichbarkeiten der Schwerpunktpraxis

Die Zahnarztpraxis Klinkisch in Weidenberg ist zu den regulären Öffnungszeiten telefonisch unter der Nummer: 09278/7749484 zu erreichen. Außerhalb der Sprechzeiten unter der Nummer: 0163-5698953 (hier auf die Mailbox sprechen oder per SMS/ WhatsApp um einen Rückruf bitten).

Social Media

Außerdem ist die Praxis außerhalb der Sprechzeiten über den Facebook-Messenger oder die E-Mail-Adresse zahnarzt@praxis-klinkisch.de zu erreichen. Auf der Youtube-Seite der Praxis veröffentlicht Andreas Klinkisch hilfreiche, aufklärende und unterhaltsame Videos, unter anderem zur Maskenkunde oder Gedanken zu Notdiensten.