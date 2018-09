Zahmes Duell Söder gegen Kohnen in Nürnberg

Knapp vier Wochen vor der Landtagswahl in Bayern haben sich die Vorsitzende der Bayern-SPD, Natascha Kohnen, und Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder, zu einem Schlagabtausch in Nürnberg getroffen. Der Start des Duells geriet vor 200 Zuschauern steif.

Auf die jüngsten Umfragewerte angesprochen – laut dem Kontrovers BayernTrend liegt die CSU bei 35 Prozent und die SPD bei 11 Prozent – wichen die Kandidaten aus. Im Mittelpunkt müssten jetzt Wahlkampfthemen stehen, so die Reaktion der beiden.

Söder: Asylpolitik verschärft

Das erste Thema am Abend: Migration und Sicherheit – ein Kernthema der CSU. Söder betonte die Errungenschaften seiner Partei in den vergangenen Monaten: Unter anderem seien mehrere Ankerzentren in ganz Bayern und das Landesamt für Asyl in Manching eingerichtet worden. Zudem habe man die Polizei durch das Polizeiaufgabengesetz gestärkt.

Die SPD-Vorsitzende Kohnen sprach sich vehement gegen das Polizeiaufgabengesetz aus: Die Polizisten in Bayern seien an der Grenze der Belastbarkeit und hätten unzählige Überstunden angehäuft. Söder konterte, Bayern stelle mehr Polizisten ein als alle anderen Bundesländer und bezahle diese besser.

Kohnen: Söder spaltet das Land

Dann das Thema Politikstil: Kohnen warf Söder und der CSU vor, beim Thema Migration eine Rhetorik zu nutzen, die das Land spalte: zum Beispiel durch den Begriff "Asyltourismus", den Söder vor mehreren Monaten gebraucht hatte.

AfD beobachten?

Auch die Vorfälle in Chemnitz kamen zur Sprache: hier hätte die AfD ihr wahres Gesicht gezeigt, so Söder, nun sei ein starker Rechtsstaat gefragt, um der AfD entgegenzutreten. Kohnen forderte erneut, die AfD vom Verfassungsschutz beobachten zu lassen. Dieser Forderung schloss sich Söder nicht an.

Kohnens Hauptthema: Wohnen

Ein weiteres großes Thema an dem Abend in Nürnberg: Wohnen – ein Kernthema von Kohnen. Es brauche schnell bezahlbaren Wohnraum, so die SPD-Politikerin. Dabei müsse die neu gegründete staatliche Wohnungsbaugesellschaft BayernHeim bei quasi Null anfangen – nachdem die GBW-Wohnungen 2013 verkauft wurden.

Vorwurf GBW-Verkauf

An Söder gewandt sagte Kohnen, es hätte die Bereitschaft von Kommunen gegeben zu investieren. Der Ministerpräsident verteidigte die Entscheidung, die Wohnungen an ein privates Immobilienunternehmen zu verkaufen. Es sei eine der schwierigsten Aufgaben für ihn gewesen, sagte er, eine Alternative habe es nicht gegeben. Nun sei es wichtig, in die Zukunft zu sehen.

Insgesamt verlief die Debatte sachlich, Söder und Kohnen ließen sich gegenseitig aussprechen. Die Diskussion lebte erst dann auf, als beide von den Moderatoren gefragt wurden, was sie jeweils am anderen schätzten: Söder brachte es auf drei Punkte: Kohnen hätte Kampfgeist, sei intelligent und bemühe sich bei der Kultfaschingssendung Fastnacht in Franken in Veitshöchheim um ein gutes Kostüm. Kohnen bezeichnete Söder nach langem Hin und Her als gerissen und machtorientiert.