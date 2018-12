Zahlreiche Verletzte bei Unfall mit Pferdekutschen in Pfronten

Bei einem schweren Unfall mit zwei Pferdekutschen sind in Pfronten im Ostallgäu zahlreiche Menschen verletzt worden – unter ihnen auch Kinder.

Pferdekutsche prallt auf Pferdegespann und kippt um

Der Unfall ereignete sich am Nachmittag im Gemeindeteil Pfronten-Kappel, als die beiden Kutschen an einem Bahnübergang halten mussten. Die Pferde des hinteren Gespanns gingen aus noch ungeklärter Ursache durch, die hintere Kutsche prallte auf das vordere Gespann und kippte mit den Fahrgästen um. Der Unfall forderte insgesamt rund 20 Verletzte, 14 Personen wurden in eine Klinik gebracht, zwei gelten als schwer verletzt. Die Pferde der Unfall-Kutsche konnten unverletzt ausgespannt werden.

Großeinsatz von Rettungskräften

Der Unfall löste einen Großeinsatz in der Region aus. 30 Sanitäter und fünf Notärzte kümmerten sich um die Verletzten. Drei Rettungshubschrauber kamen zum Einsatz. Die Polizei ermittelt jetzt wegen fahrlässiger Körperverletzung.