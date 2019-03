Zahlreiche Veranstaltungen zum Frauentag in Nürnberg

Anlässlich des Internationalen Frauentags war bereits am Vormittag eine Delegation von fünf Frauen aus Nablus in Palästina zu Besuch in Nürnberg. In Gesprächen mit Mitarbeitern der Stadt holten sie sich Anregungen für die eigene Arbeit in ihrer Heimat. Nach Angaben des Amts für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg handelt es sich bei dem Besuch um die erste Runde eines Projekts, bei dem Amtsträgerinnen aus Partnerstädten jährlich rund um den Internationalen Frauentag eingeladen werden. Zusätzlich zu den Gästen aus der mit Nürnberg befreundeten Stadt Nablus sind heuer auch Frauen aus der türkischen Partnerstadt Antalya eingeladen.

Aus Südstadtpark wird Helene-Grüneberg-Park

Ein Zeichen für Gleichberechtigung setzte die Frauengruppe "Feministische Perspektiven", indem sie den Südstadtpark symbolisch in Helene-Grüneberg-Park umbenannte. Grüneberg war der Gruppe zufolge maßgeblich dafür verantwortlich, dass der Internationale Frauentag auch in Deutschland begangen wird. Als Gewerkschafterin und Frauenrechtlerin habe sie sich unter anderem energisch für das Frauenwahlrecht eingesetzt. Bisher ist lediglich eine Sackgasse am Stadtrand nach Grüneberg benannt.

Gleichberechtigungs-Demo in der Innenstadt

Ein Bündnis des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB) Mittelfranken und des Menschenrechtsbüros der Stadt Nürnberg rief für den Nachmittag zu einer Demonstration auf. Während der Aktion unter dem Motto "Rechte verteidigen, Rechte einfordern" zogen die Teilnehmer vom Kornmarkt zum Hallplatz. Zwischendurch wurden immer wieder Kundgebungen gehalten, die sich mit Themen wie Gleichberechtigung, sexueller Selbstbestimmung, Diskriminierung sowie Vereinbarkeit von Privatleben und Beruf beschäftigen.

Starke Frauen im Islam

Ebenfalls am Nachmittag lud die Lajna Imaillah Deutschland, die Frauenorganisation der Ahmadiyya-Muslim-Gemeinschaft, in ihr Gebetszentrum in der Bulmanstraße in Nürnberg ein. Es wurden starke Frauen aus der Geschichte des Islam vorgestellt. Zudem bestand die Möglichkeit, mit deutschen Muslimas ins Gespräch zu kommen.

Frauenempfang der Stadt

Nach dem traditionellen Frauenempfang durch Oberbürgermeister Ulrich Maly (SPD) heute Abend um 18.30 Uhr steht ein Podiumsgespräch im Historischen Rathaussaal auf dem Prgramm. Das Thema: "100 Jahre Frauenwahlrecht & Frauenbewegungen in Nürnberg".