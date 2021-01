Zahlreiche Unfälle wegen Glätte in der nördlichen Oberpfalz

Der wieder eingesetzte Schneefall hat am Dienstag zu zahlreichen Unfällen besonders in der nördlichen Oberpfalz geführt. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz dem Bayerischen Rundfunk sagte, haben sich seit 14 Uhr knapp 45 Verkehrsunfälle wegen glatter Straßen ereignet (Stand 19.30 Uhr).

A6 und A93 besonders betroffen

Die meisten Unfälle passierten demnach auf der A6 und auf der A93. Aber auch Bundes- und Staatsstraßen waren betroffen, so der Sprecher.

Die A6 zum Beispiel musste in Fahrtrichtung Nürnberg rund eineinhalb Stunden für den Verkehr gesperrt werden, da sich zwischen den Anschlussstellen Sulzbach-Rosenberg und Alfeld mehrere Auffahrunfälle ereigneten. Der Verkehr musste ausgeleitet werden, in der Folge war auch die Umleitungsstecke überlastet, so der Sprecher.

Mindestens 12 Leichtverletzte

Bei den Unfällen wurden mindestens 12 Personen leicht verletzt. Die Autobahnmeistereien waren im Streu-Dauereinsatz, zahlreiche Beamte der Autobahnpolizei und der örtlichen Dienststellen waren mit der Unfallaufnahme und der Regelung des Verkehrs beschäftigt.