Schnee und Glätte führen in Bayern zu zahlreichen Unfällen

Schnee und Glätte sorgen in ganz Bayern für schwierige Straßenverhältnisse. Die Polizei berichtete von zahlreichen wetterbedingten Unfällen. Schwer verletzt hat sich ein 65-jähriger Autofahrer in Unterfranken. Er rutschte in der Nacht auf einer Bundesstraße bei Geroda im Landkreis Bad Kissingen von der Fahrbahn und überschlug sich im Straßengraben, wie die Polizei mitteilte. Das Auto musste abgeschleppt, der Fahrer ins Krankenhaus gebracht werden.

Bei einem Unfall in der Nähe von Faulbach im Landkreis Miltenberg wurden zwei Menschen schwer verletzt. In der Abenddämmerung und bei strömendem Regen kam es zum Frontalzusammenstoß. Der Unfallhergang ist noch nicht vollständig geklärt.

Auto prallte gegen Baum

Ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert wurden eine 59 Jahre alte Frau und ihr 86-jähriger Beifahrer nach einem Unfall in der Oberpfalz. Das Auto kam am Montagmittag bei Altendorf im Landkreis Schwandorf von der Fahrbahn ab, rollte die Böschung hinunter und prallte gegen einen Baum.

Gegen die Leitplanke prallte ein 46-Jähriger bei Schneeglätte auf der Autobahn 3 auf Höhe von Hofkirchen im Landkreis Passau. Nach Angaben der Polizei war er zu schnell unterwegs. Das Auto wurde schwer beschädigt, der Fahrer blieb unverletzt.

Auch auf der Bundesstraße 300 bei Krumbach im Landkreis Günzburg stieß ein Fahrer gegen die Leitplanke. Auf der B 16 bei Baisweil im Kreis Ostallgäu prallten zwei Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahn aufeinander. Verletzt wurde bei beiden Unfällen niemand, wie die Polizei mitteilte.

Starker Schneefall und Schneeverwehungen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte in ganz Bayern vor Frost und Glätten gewarnt, insbesondere in Lagen oberhalb von 1.000 Metern auch vor starkem Schneefall und Schneeverwehungen.