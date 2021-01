Zahlreiche Unfälle: Bergwacht in der Rhön im Dauereinsatz

Zwei verletzte Schlittenfahrer, ein verletzter Snowboardfahrer und ein verletzter Langläufer – die Bergwacht Bischofsheim im Landkreis Rhön-Grabfeld ist seit Tagen im Dauereinsatz.

27-Jährige beim Schlittenfahren schwer verletzt

Beim Schlittenfahren wurde am Montag am Kreuzberg eine 27-jährige Frau schwer verletzt, wie die Bergwacht am Dreikönigstag mitteilte. Die Frau aus dem Landkreis Schweinfurt war an einem Hang am Kreuzbergsattel gerodelt in unwegsamem Gelände in der Nähe der sogenannten "Kniebreche" gestürzt. Laut Bergwacht war an dem Unfall niemand sonst beteiligt.

Die Bergwacht packte die Frau in eine spezielle Wärmeweste und einen Wärmesack, um das Auskühlen ihres Körpers zu verhindern. Per Motorschlitten wurde die Verletze zu einem Rettungswagen an den "Drei Kreuzen" transportiert und in eine Klinik gebracht.

Bergwacht musste verletzten Snowboardfahrer suchen

Kurz darauf bekam die Bergwacht einen weiteren Notruf: Am Arnsberg hatte sich ein 25-jähriger Snowboardfahrer aus dem hessischen Rodgau im Funpark in der Nähe des Arnsberggipfels schwere Armverletzungen zugezogen. Nach dem Notruf musste die Bergwacht den Verletzten allerdings erst suchen, weil der Anrufer keine genauen Angaben zum Unfallort machen konnte.

Dafür rückte die Bergwacht unter anderem mit einem kettenbetriebenen Quad aus und brachte den Mann schließlich zu einem Rettungswagen. Dort übernahm ein Notarzt und brachte den 25-Jährigen in eine Klinik.