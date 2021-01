Zahlreiche Unfälle auf winterlichen Straßen in Niederbayern

Aufgrund von schneebedeckten und glatten Straßen hat die Polizei seit dem Vormittag 26 Verkehrsunfälle in Niederbayern registriert. Mehrere Verkehrsteilnehmer wurden dabei leicht verletzt, teilt das Polizeipräsidium am Nachmittag mit. Beim Großteil der Unfälle blieb es bei Blechschäden.

Drei Verletzte nach Rutschunfällen

In Ortenburg im Kreis Passau war ein Lkw gegen ein Postauto geschleudert worden. Einer der Beteiligten wurde dabei verletzt. Zwei leicht Verletzte gab es außerdem im Landkreis Straubing-Bogen durch Rutschunfälle.

Etliche Verkehrsbehinderungen in Niederbayern

Hauptsächlich führte der starke Schneefall zu Verkehrsbehinderungen, wie im Raum Viechtach. Dort rutschte ein Lkw von der Fahrbahn. Kurz bevor er in ein Haus gekracht wäre, kam er im Graben zum Stehen. Zu Behinderungen kam es zum Beispiel auch bei Neukirchen im Landkreis Straubing-Bogen und bei Vilshofen im Kreis Passau, wo Lastwagen aufgrund von Schnee und Glätte festhingen.

Anhaltend schwierige Straßenverhältnisse

Räum- und Streufahrzeugen seien nach wie vor nonstop im Einsatz. Eine Entspannung der winterlichen Lage ist in Niederbayern derzeit noch nicht in Sicht. Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmer, angepasst zu fahren und das Licht einzuschalten.

Auf folgenden Strecken in Niederbayern gilt Schneekettenpflicht: Auf der B11 zwischen Deggendorf und Patersdorf im Kreis Regen, im Landkreis Straubing-Bogen auf der Staatsstraße zwischen Neukirchen und Sankt Englmar und weiter auf der Staatsstraße zwischen Sankt Englmar und Viechtach im Landkreis Regen.

Wetteraussichten: weiter winterlich

Laut Wetterprognose schneit es am Abend und in der Nacht in Niederbayern bei starken Winden weiter. In tieferen Lagen gibt es Schneeregen. Im Verlauf der Nacht lassen die Schneefälle von Norden her nach. Es muss aber laut Deutschem Wetterdienst weiter mit winterlichen Straßenverhältnissen gerechnet werden. Die Tiefstwerte liegen zwischen -3 und 0 Grad.