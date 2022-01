Zahlreiche Proteste gegen Corona-Maßnahmen

Polizei und Bereitschaftspolizei waren am Montagabend insgesamt bei 28 Versammlungen in Mittelfranken im Einsatz. Insgesamt haben rund 8.800 Menschen dabei nahezu zeitgleich in mehreren Orten an Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen und an kleineren Gegenveranstaltungen teilgenommen. Laut Polizei gab es dabei kaum Probleme.

Angemeldeter Protest in Nürnberg, Ansbach und Herzogenaurach

Die größte Versammlung fand in Nürnberg statt und war vorher angemeldet. Hier zogen nach Angaben der Polizei rund 3.900 Menschen entlang einer Strecke östlich der Innenstadt. Weitere angemeldete Kundgebungen gegen die Corona-Maßnahmen fanden in Ansbach mit 800 Teilnehmern und in Herzogenaurach mit 200 Teilnehmern statt.

In Roth demonstrierten 350 Menschen gegen Rechtsextremismus, in Eckental hielten 40 Menschen eine Mahnwache für die "Corona-Toten".

Zahlreiche unangemeldete, sogenannte Spaziergänge

Zusätzlich zu den angemeldeten Kundgebungen versammelten sich an weiteren Orten in Mittelfranken Menschen wieder zu sogenannten Spaziergängen. 1.000 Teilnehmer waren es dabei in Neustadt/Aisch, 500 in Gunzenhausen, 300 in Bad Windsheim. Auch in Hersbruck, Roth, Schwabach, Erlangen und Fürth waren Menschen unangemeldet unterwegs.

Insgesamt weitgehend ruhige Proteste und Kundgebungen

Insgesamt wurden die infektionsschutzrechtlichen Vorgaben sowie der Mindestabstand bei allen Versammlungen nach Angaben der Polizei weitgehend eingehalten.

In Schwabach wurden laut Polizei Einsatzkräfte von einem Versammlungsteilnehmer beleidigt. Dieser versuchte zudem einen Beamten zu treten. In Erlangen leiteten die Einsatzkräfte gegen sieben Teilnehmer Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Allgemeinverfügung und gegen infektionsschutzrechtliche Bestimmungen ein.