Zahlreiche Pakete gestohlen – drei Männer in Untersuchungshaft

Am frühen Mittwochabend kontrollierten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion Schweinfurt-Werneck ein Auto mit drei Insassen. Die Männer – zwei 23-jährige und ein 28-jähriger Rumäne – waren unterwegs in Richtung Osteuropa. Im Wagen befanden sich unter anderem zahlreiche neue und hochwertige Werkzeuge, Alkohol, Kleidung und Autozubehör, zudem Pakete eines Zustelldienstes mit Adressaufklebern.

Am Donnerstag wurden die drei Männer einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er ordnete wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses Untersuchungshaft gegen alle drei an. Die Männer sitzen inzwischen in Justizvollzugsanstalten.

Wie Nachforschungen ergaben, haben zwei der drei Männer als Paketzusteller gearbeitet. Doch anstatt alle Pakete auszuliefern, sollen die Zusteller den Inhalt entwendet und diesen ihrem 23-jährigen Komplizen übergeben haben. Der Zustelldienst bekam stattdessen die Rückmeldung, die Pakete seien zugestellt worden.