Kranke Fahrer: Weniger Bus- und Straßenbahnfahrten in Nürnberg

Wegen zahlreicher Krankheitsfälle sieht sich die Verkehrs-Aktiengesellschaft (VAG) in Nürnberg gezwungen, ihr Fahrplanangebot von Montag an bis in den Dezember hinein auszudünnen. Der VAG zufolge ist der Krankenstand beim Fahrpersonal dermaßen hoch, dass auf mehreren Linien der Fahrplan angepasst werden muss, um einen stabilen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.

Krankheitsfälle bei der VAG: Busse und Bahnen fahren seltener

Betroffen sind demnach die U-Bahn-Linie U1, die Straßenbahnlinie 4 sowie verschiedene Buslinien. Im Einzelnen fahren bei der U1 die ab Eberhardshof eingesetzten Verstärkerzüge in den Hauptverkehrszeiten nicht mehr bis Langwasser Süd, sondern nur noch bis zur Messe, so die VAG. Die Straßenbahnlinie 4 verkehre nach Ferienfahrplan, also in der Hauptverkehrszeit alle zehn Minuten anstatt alle fünf Minuten.

Auch bei vielen Bussen sei der Abstand zwischen den einzelnen Fahrten länger – etwa bei der Buslinie 35 und den Ringbuslinien 34 und 65. Einzelne Verstärkerfahrten im Schülerverkehr zwischen 13 Uhr und 14 Uhr bleiben laut VAG aber bestehen. In der morgendlichen Hauptverkehrszeit seien die Linien weiter in dichtem Takt unterwegs. Fahrgäste werden gebeten, sich vor Antritt der Fahrt über den Fahrplan oder mögliche alternative Routen zu informieren.

Fahrplanänderungen in Nürnberg bis 10. Dezember

Die Änderungen seien ab sofort in den elektronischen Auskunftsmedien hinterlegt. Auch die Aushänge vor Ort werden der Verkehrsaktiengesellschaft zufolge ausgetauscht. Die Anpassungen gelten laut VAG bis einschließlich Samstag, 10. Dezember 2022.