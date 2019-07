Zahlreiche Brände auf trockenen Feldern

Noch hat es in der Oberpfalz in den vergangenen Tagen keinen Waldbrand gegeben. Allerdings sind etliche Wiesen und Felder abgebrannt - eines davon in Garsdorf (Lkr. Amberg-Sulzbach).

Anstrengende Zeit für Feuerwehrleute

Die Wald- und Flächenbrände seien eine sehr schweißtreibende Arbeit für die Feuerwehren, sagt Hubert Blötz, Kreisbrandinspektor für den Bereich Amberg-Sulzbach. Es sei sehr wichtig, immer genügend Trinkwasser für die Einsatzkräfte vorrätig zu haben. "Ansonsten kippen die Leute um, das ist wirklich so", sagt Blötz. Zwar sind die Temperaturen wieder leicht gesunken und es hat auch geregnet. Für die Natur ist das aber viel zu wenig, erklärt Uli Hausmann, Geschäftsführer der Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Schneitenbach. Deshalb sei in den Trockengebieten größte Vorsicht geboten.

"Ein Wald ist ein ganz sensibler Bereich. Gerade bei diesen Trockenheiten ist es uferlos, was da beim kleinsten Funken passieren kann." Uli Hausmann, Forstbetriebsgemeinschaft Amberg-Sulzbach

Wenn erst einmal etwas in Brand geraten ist, sei es sehr schwer das wieder in den Griff zu bekommen. Diskussionen mit rauchenden Waldspaziergängern kennt Hausmann gut. Seiner Meinung nach, wissen die Besucher gar nicht, wie schlecht es dem Wald momentan geht.

Experte: "Auto nicht auf trockener Wiese abstellen"

In einigen Regionen in Niederbayern und der Oberpfalz liegt die Waldbrandstufe aktuell bei Stufe 4 von 5. Höchste Vorsicht ist also in den Wäldern gefragt. Kreisbrandinspektor Hubert Blötz hat ein paar wichtige Tipps, wie man sich in der Natur verhalten soll. Höchste Vorsicht sei beim Umgang mit offenem Feuer und Zigaretten geboten. Man solle auf keinen Fall sein Auto auf trockenen Wiesen abstellen.

Seit dem Jahrhundertsommer 2003 werden die Wälder immer trockener meint Waldbesitzer Uli Hausmann. Der Mai wäre zwar feucht gewesen, aber jetzt sei schon wieder alles "knochentrocken". Wenn die Bäume wegen des Wassermangels geschwächt sind, seien sie anfällig für den Borkenkäfer, erklärt Hausmann.

Bis die Wälder sich nach einem solch trockenen Sommer erholt haben, könne es Jahre dauern.