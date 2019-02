Zahlen statt Sparen: Bad Neustadt muss Strafzinsen zahlen

Bad Neustadt schöpft aus den Vollen. Die Kreisstadt erzielte zuletzt mehr Steuereinnahmen als erwartet, gleichzeitig sanken viele Ausgaben.

Kein Zins für Guthaben für Bad Neustadt

Deshalb verfügt Bad Neustadt über Rücklagen in Millionenhöhe, die demnächst für Investitionen genutzt werden sollen. Diese hohen Beträge legte die Stadt auf verschiedenen Konten an. Das darf sie nur bei Sparkassen und Genossenschaftsbanken, also bei Geldinstituten, die als sicher gelten und gut bewertet werden. Von dort erhielt der Stadtrat nun jedoch die Nachricht, dass Bad Neustadt für sein angelegtes Geld keine Zinsen bekommt. Ganz im Gegenteil: Die Stadt muss dafür 0,4 Prozent der angelegten Summe als Strafzins zahlen – fast 50.000 Euro.

"Das ist natürlich eine Situation, die man vor Jahren nicht erwartet hätte, dass man für das Aufbewahren von Guthaben auch noch Beiträge zahlen muss, den sogenannten Strafzins." Bruno Altrichter, Bürgermeister Bad Neustadt

Bad Neustadt ist nur ein Beispiel für viele Kommunen in Bayern, die Minuszinsen bezahlen mussten. Auch Wohnungsbaugesellschaften sind zum Beispiel betroffen. Schuld an diesem Strafzins ist die Europäische Zentralbank, kurz EZB

"Die Bank muss jeden Abend ihre Einlagen bei der EZB hinterlegen, die EZB verlangt diese Minus 0,4 Prozent und die geben sie an institutionellen Anleger wie Gemeinden weiter. Bei Privatkunden versuchen sie dies zu vermeiden, soweit es geht." Hans-Peter Mayer, Finanzreferent Bayerischer Gemeindetag

Auch Aktienfonds für Kommunen zulassen

Zwar dürfen Kommunen ihre öffentlichen Gelder nur in Anlagen investieren, die kein Risiko bergen, also nicht etwa in Schiffe oder Immobilien, doch es gäbe einen Ausweg. Hans-Peter Mayer wäre für eine Öffnung der Vorschrift. Dann könnte, wie in etwa in Baden-Württemberg auch ein Teil der gemeindlichen Anlagen in einen sicheren Aktienfonds wandern. Derzeit müssen Kommunen ihr Geld jedoch sehr sicher anlegen. Und auch kurzfristig, denn sie wollen während des ganzen Jahres flüssig bleiben, auch mit hohen Summen. Ein schwieriger Spagat.

"Wir haben das Geld verplant, aber wir können nicht in einer Summe umsetzen was baulich zu tun ist. Deshalb strecken wir es über die nächsten Jahre und so lange das Geld eben gestreckt wird, ist es da. Und so lange es da ist, muss es verwahrt werden - und dann erzeugt es eben die Verwahrentgelte, diese sogenannten Negativzinsen." Bruno Altrichter, Bürgermeister Bad Neustadt

Bürgermeister Bruno Altrichter könnte sein Geld auch einfach in seinen Tresor legen. Allerdings müsste er dann für die Versicherung auf seine Rücklage mehr zahlen als diesen Negativzins von 0,4 Prozent an die Bank.