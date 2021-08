Zahlen für Corona-Tests? Impfbereitschaft in der Region steigt

Mit Hinblick auf das nahende Ende der Gratis-Corona-Tests in Deutschland, gibt es in einigen ostbayerischen Landkreisen Anzeichen für eine steigende Impfbereitschaft der Bevölkerung. Das ergab eine Stichprobe des BR bei den Landratsämtern in Niederbayern und der Oberpfalz.

Mehr Impfungen im Kreis Regensburg und Tirschenreuth

Das Landratsamt Regensburg etwa spricht von einer "tendenziell leichten Zunahme" der Impfbereitschaft. Dieser Trend sei auch im Landkreis Tirschenreuth zu erkennen, so das zuständige Landratsamt auf BR-Anfrage. In der laufenden Woche gäbe es mehr Impfungen als in der Vorwoche. Als Grund dafür führt das Landratsamt Tirschenreuth neben dem Wegfallen der kostenlosen Tests zwar auch den Erfolg dezentraler Impfaktionen mit dem Impfbus und die insgesamt steigenden Infektionszahlen an.

"Deutliche Erhöhung der Impfbereitschaft" im Landkreis Cham

Auch das Impfzentrum im Landkreis Cham stellt seit Bekanntgabe der künftig kostenpflichtigen Tests eine "deutlich spürbare Erhöhung der Impfbereitschaft" fest. Das teilte das Landratsamt Cham dem BR auf Anfrage mit. Daneben setzt der Landkreis auf die sogenannten "Spritztouren" mit dem Impfbus. Das Angebot werde von der Bevölkerung seit einigen Wochen gut angenommen, so das Landratsamt.

Schwankende Zahlen im Landkreis Deggendorf

In Niederbayern in Landkreis Deggendorf zeichnet sich offenbar noch kein Trend ab: Wie das zuständige Landratsamt dem BR mitteilte, schwankten die Zahlen der Erstgeimpften in den vergangenen sechs Tagen – am 7. August wurden demnach die meisten Menschen im Landkreis geimpft, an diesem Tag war auch ein Impfbus im Einsatz. Am Donnerstag, den 12. August, wurde mit 80 Erstimpfungen der zweithöchste Stand erreicht. Ob das eine Ausnahme war oder bereits Trend, werde man erst in den nächsten Tagen sehen, so das Landratsamt Deggendorf.

Steigende Impfbereitschaft im Kreis Straubing-Bogen

Anders die Lage im Landkreis Straubing-Bogen: Das zuständige Landratsamt spricht von einem Aufwärtstrend bei den Erstimpfungen seit der Ministerpräsidentenkonferenz am vergangenen Dienstag, den 10. August. Während davor durchschnittlich zwischen 50 und 60 Erstimpfungen am Tag vorgenommen wurden, hätten sich am Mittwoch bereits 100 und am Donnerstag 84 Menschen zum ersten Mal impfen lassen.