19.10.2020, 18:05 Uhr

Zahl der Wohnungseinbrüche in München steigt

In München häufen sich die Wohnungseinbrüche. Allein am vergangenen Wochenenden entwendeten Unbekannte aus mehreren Wohnungen Schmuck und Bargeld. So mancher Bewohner ebnet den Einbrechern förmlich den Weg in Wohnung oder Haus.