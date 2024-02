Zahl der Wölfe steigt 2023 in Tirol um ein Drittel

Die Zahl der Wölfe ist im österreichischen Bundesland Tirol im Jahr 2023 um ein Drittel im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Das hat das Land Tirol in einer Pressemitteilung bekannt gegeben. 25 Wölfe wurden im vergangenen Jahr in Tirol genetisch nachgewiesen. Einen Hinweis darauf, dass die Wölfe Rudel gebildet hätten, gebe es jedoch nicht, so das Land Tirol.

540 Weidetiere wurden getötet - viel weniger als 2022

Gleichzeitig wurden 540 Weidetiere getötet oder vermisst - das sind 43 Prozent weniger als 2022. Rund 400 wurden laut Pressemitteilung von den Wölfen gerissen, der Rest von Bären und Goldschakalen. Den Rückgang der Todesfälle von Weidetieren könnte laut Behörden auf erhöhten "Jagddruck" zurückzuführen sein.

Tirol will den Schutz der Wölfe reduzieren

Es habe 19 Abschussverordnungen geben, vier Wölfe seien tatsächlich geschossen worden. 444.000 Euro hat das Land Tirol 2023 in Herdenschutz-Pilotprojekte gesteckt. Der Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreter Josef Geisler (ÖVP) fordert von der EU die Senkung des Schutzstatus des Wolfs. Die EU-Kommission hat bereits 2023 angekündigt, den strengen Schutzstatus herabzusetzen. Sie beruft sich eine Studie, die zeigt, dass die Wolfspopulationen in ganz Europa in den vergangenen 20 Jahren erheblich zugenommen haben.

Über 20.000 Wölfe in der EU

Demnach gebe es mittlerweile mehr als 20.000 Wölfe in 23 Mitgliedstaaten. Allein in Deutschland ist die Zahl der Wolfsübergriffe auf Nutztiere 2022 auf mehr als 1.000 Fälle gestiegen. Dabei wurden mehr als 4.000 Tiere getötet oder verletzt. Bayern zählte Ende 2023 neun dauerhaft nachgewiesene Wölfe (Brandenburg 62, Niedersachsen 55).