Zahl der Schockanrufe von 41 auf 693 stark angestiegen

Ein Mann aus dem Landkreis Bayreuth überweist 4.000 Euro. Das Geld ist weg. Ein Coburger überweist knapp 2.000 Euro, die er zum Glück stornieren kann. Eine Bambergerin verliert 1.500 Euro. Ein Bürger aus dem Landkreis Bamberg wird um knapp 1.300 Euro geprellt.

Die Anrufer verlangen meist mehrere Tausend Euro

Allen Fällen ist gemein, dass Betrüger bei Seniorinnen und Senioren anrufen und sie auffordern, mehrere Tausend Euro zu überweisen oder auszuhändigen, um ihre Kinder oder Enkel aus einer angeblich misslichen Lage zu befreien. Diese hätten beispielsweise einen Unfall und müssten eine Kaution zahlen, ansonsten würden sie inhaftiert.

Zahl der Schockanrufe rasant angestiegen

Die Zahl der sogenannten Schockanrufe ist in Oberfranken stark angestiegen. Wie das Polizeipräsidium in Bayreuth am Dienstag mitteilte, zählten die Ermittler im vergangenen Jahr 693 betrügerische Telefonanrufe. Mit diesen sollten oder wurden vor allem Seniorinnen und Senioren um ihr Erspartes gebracht. 2020 waren es noch 41 Fälle, heißt es in der Mitteilung weiter.

Polizei rät: misstrauisch sein und mit Angehörige sprechen

Fast täglich rufen nach Polizeiangaben Betrüger bei meist älteren Herrschaften an. Die Polizei warnt vor diesen Anrufen, die meist nach dem selben Muster ablaufen: Es melden sich Personen, die den Senioren unbekannt sind, die sie noch nie im Leben gesehen haben, und fordern Geld. Es gelte misstrauisch zu sein und mit ihren Familienangehörigen über diese Anrufe sprechen. Bei Zweifel solle man sich an die Polizei wenden. Immer wieder teilen die unbekannten Anrufer mit, dass man zum Beispiel bei einem Gewinnspiel gewonnen habe, obwohl man gar nicht teilgenommen hat. Um den Gewinn ausbezahlt zu bekommen, müsse man etwa ein Prozent der Gewinnsumme überweisen.

Resolute Hirschaiderin knallt Geldabholerin die Tür vor der Nase zu

Eine Frau aus Hirschaid im Landkreis Bamberg hat am vergangenem Freitag einen Schockanruf erhalten, so die Polizei. "Hallo, hier ist Kommissar Meier. Ihre Enkelin hat einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Nur wenn Sie sofort 20.000 Euro als Kaution hinterlegen, können Sie eine Haftstrafe abwenden!" Die Frau aus Hirschaid hat laut Polizei richtig reagiert. Sie knallte der Geldabholern die Tür vor der Nase zu.