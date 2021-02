Zahl der rechtsextremen Straftaten in Bayern steigt weiter

Die endgültige Statistik steht noch aus, doch laut den vorläufigen Zahlen des Bayerischen Landeskriminalamts (LKA) wurden im vergangenen Jahr deutlich mehr rechtsextrem motivierte Straftaten verzeichnet als 2019. Wie Innenminister Joachim Herrmann (CSU) auf eine Anfrage der SPD-Landtagsfraktion hin mitteilte, kletterte die Zahl der rechtsextremistischen Delikte 2020 auf insgesamt 2.305.

Das sind rund 200 - oder knapp zehn Prozent - mehr als 2019, als 2.103 solcher Delikte registriert wurden. 2018 hatte die Zahl mit 1.834 noch deutlich unter der 2.000er-Marke gelegen. Die Zahlen umfassen sowohl politisch motivierte Gewaltkriminalität als auch sonstige Straftaten wie Sachbeschädigungen, Propagandadelikte, Bedrohung und Volksverhetzung.

SPD: Präventiv in Bildung investieren

Nach Meinung des parlamentarischen Geschäftsführers der SPD-Landtagsfraktion, Volkmar Halbleib, bestätigen die bayerischen Zahlen einen "bundesweiten alarmierenden Trend". Er forderte daher die Staatsregierung auf, gegenzusteuern: "Die rechte Szene birgt durch ihre hohe Gewaltbereitschaft ein hohes Gefahrenpotential. Um dem entgegenzutreten, muss der Freistaat präventiv in politische Bildung investieren."Der Bayerische Verfassungsschutz ist laut Halbleib in der Pflicht, sein Augenmerk deutlich mehr als bisher auf die Verbreitung rechtsextremer Ideologien zu richten. "Die Staatsregierung muss die Zivilgesellschaft stärken - Vereine und Verbände, die sich gegen Rechts einsetzen, müssen besser gefördert werden", verlangte der SPD-Politiker. Auch an den Schulen müsse politische Bildung forciert werden, um rechtsextreme Orientierungen von vornherein zu bekämpfen.

Endgültige Zahlen ab Ende Februar

Innenminister Herrmann verwies darauf, dass die endgültigen Fallzahlen erst nach "dem erforderlichen Datenabgleich" zwischen LKA und Bundeskriminalamt feststünden. Denn dabei könnten sich noch Änderungen oder Verschiebungen ergeben. Mit der endgültigen Auflistung sei ab Ende Februar zu rechnen.